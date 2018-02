Raúl Gómez, la apuesta endorfínica de #0

Dos años acaba de cumplir el canal #0 de Movistar + y en este tiempo ha fabricado una gran estrella. Y lo ha hecho corriendo. Ese astro veloz se llama Raúl Gómez, que ha estado estos veinticuatro últimos meses viajando por el mundo con Maraton Man, buscando las mejores carreras y las historias más curiosas relacionados con ellas. Un programa que ha llegado a las tres temporadas, con una cuarta en camino, que ha hecho que Gómez, con su actitud siempre positiva, se haya convertido en una de las caras más visibles del canal. Ahora, vestido con chaqueta y pantalones cortos rosas, acaba de estrenar un nuevo programa en el que también corre, pero esta vez acompañado. El running show es un programa de entrevistas (domingos, 22.00 y disponible bajo demanda) por el que van a pasar, con las zapatillas de correr puestas, invitados como Mercedes Milá, Ana Tarrés, Dabiz Muñoz, Jesús Calleja, Chojín o Zahara, entre muchos.

“Con este nuevo formato, Raúl sigue creciendo con #0. Mola mucho que surjan caras en la televisión de nuestro país que aporten frescura. Estamos orgullosos de sentirnos protagonistas de que Raúl se haya convertido en un personaje tan relevante”, explica el director de #0, Fernando Jerez, sobre el protagonismo de Gómez en una cadena que también cuenta con Paula Vázquez, Andreu Buenafuente, Patricia Conde o David Broncano. “Este programa tenía que tener ingredientes de Maraton Man, como el sentido del humor y el hecho de correr. Podría llamarse el show endorfínico, porque desprende buen rollo de forma constante”, apunta el director del programa, David Moncasi.

En cada entrega, de 45 minutos, Gómez corre por la Casa de Campo de Madrid con tres invitados (unos 4 kilómetros con cada uno). Son episodios temáticos (la desnudez, la hiperactividad, la obsesión, el sacrificio, la risa, la inmortalidad...) por los que primero pasa un invitado famoso, luego un especialista sobre la materia y por último una persona anónima con una historia que contar. “Grabar en la Casa de Campo, al aire libre, en la naturaleza, ya sea corriendo, en bicicleta o en una moto eléctrica, le regala al entrevistado sentirse libre, se relajan y se vienen muy arriba. Es un programa natural”, comenta Gómez. El presentador también apunta que muchos de los invitados se abren más cuando les toca correr cuesta arriba.

“De los treintaypico entrevistados, me han sorprendido todos a la hora de hablar. Físicamente, Andreu Buenafuente, un tío que nos aguantó corriendo toda la entrevista. Jesús Calleja y Dabiz Muñoz fueron los que más me hicieron sudar. Hay gente que ha aguantado como titanes”, cuenta Gómez. La grabación del programa tuvo lugar el pasado noviembre. “No ha sido fácil, cada día grabábamos tres o cuatro entrevistas, y eso son muchos kilómetros, entre 16 y 18, y hacía mucho frío”, cuenta. El formato del programa, producido por Zanskar, está inspirado en un late night, como el del propio Buenafuente. Y por ello, Gómez va vestido de traje, aunque con pantalones cortos. Un traje rosa. “Es un color inspirado en Espinete, la Pantera Rosa y el Power Ranger rosa”, dice entre risas. El programa, como en los late nights, cuenta con una banda en directo, The Ladies. “Una banda en directo, y además de mujeres, es todo un lujo en la televisión de hoy en día”, remata el presentador.

Mientras terminan de editar los últimos episodios de El running show y preparan la grabación de la cuarta temporada de Maraton Man, Gómez no se plantea un tercer formato. Eso sí, si llegara, espera que fuera otra apuesta de #0 por él: “Mi ilusión por correr y ponerme retos sigue intacta. Me estoy cuidando bastante bien porque ahora lesionarme sería una putada, estoy entrenando con cabeza. Pero si hay un tercer programa, es hora de no correr. Eso me vendría también bien para las articulaciones. Si lo hubiera, espero que sea sentado, que no me mueva de una silla”.