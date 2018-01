Las estrellas de cine representan nuestros sueños y aspiraciones. Los secundarios y los protagonistas de televisión nos interpretan a nosotros, en lo más rutinario y humano. Frente la reunión de un triunvirato de estrellas de Steven Spielberg, Meryl Streep y Tom Hanks, hay algo de Los archivos del Pentágono que ha pasado casi inadvertido tanto por el público como por los premios: su cuidadosamente elegido plantel de secundarios, que denota que Spielberg ve muchas series.

Solo con mencionarlos, repasamos la historia reciente de las mejores ficciones de los últimos años: están Sarah Paulson (American Crime Story), Bradley Whitford (El Ala Oeste), Carrie Coon (Fargo, The Leftovers), Bob Odenkirk (Breaking Bad y Better Call Saul), su compañero de Mr. Show David Cross (Arrested Development), Alison Brie (Community, Mad Men, GLOW), Matthew Rhys (The Americans), Zach Woods (Silicon Valley), Tracy Letts (Homeland) y Jesse Plemons (Friday Night Lights, Fargo).

La definición en inglés de estos actores es lo que mejor define a intérpretes nada secundones. Son supporting, o, traducido, el apoyo de las estrellas, las vigas sobre las que se construye Hollywood. Porque por mucho que aceptemos a Tom Cruise y Jennifer Lawrence, las películas no respiran sin un Stanley Tucci, Patricia Clarkson, Sam Rockwell o Steve Buscemi. Por mucho que Meryl Streep se una a Big Little Lies o Mosaic se promocione como el regreso de Sharon Stone (aunque solo aparezca en dos episodios), son ellos, esos a quienes perdemos en sus papeles, quienes hacen florecer la televisión, los que nos acompañan y nos llevan a su mundo.

Alguno como Bryan Cranston incluso logra dar el salto definitivo a protagonista de cine tras moldear a Walter White, mientras que otros, después de lograr un merecido Oscar, regresan a la pequeña como laureados protagonistas. Ese es el caso de J.K. Simmons, eterno secundario que tras décadas en producciones de diverso estatus regresa a la televisión en Counterpart, con dos personajes antagónicos. Ya no tiene que dar la respuesta a otro o ser ese secundario carismático que salva la escena. Ahora él es epicentro y su propio secundario.