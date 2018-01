Radiografía de los votantes de Trump

Donald Trump acaba de cumplir 365 días como presidente de Estados Unidos, un tiempo en el que se ha hablado mucho de muros, de fake news, de Twitter y de Rusia. Las noticias reflejan una cara del presidente estadoundiense, pero ¿cómo le ven sus propios votantes? ¿Cómo es el Estados Unidos que votó por Trump? El periodista Josep Cuní, ganador del premio Ondas como mejor presentador en 2017, se adentra en la América profunda en el reportaje La América de Trump, que Cuatro estrena esta noche (22.45).

Para ello, Cuní recorre cinco de los estados en los que venció el candidato republicano, Texas, Florida, West Virginia, Wyoming y Tennessee, para entrevistar a casi una treintena de votantes de Trump. A ellos, el periodista les plantea tres preguntas fundamentales: ¿por qué le votó? ¿Qué balance hace de este año? ¿Volvería a votarle?

De este trabajo de campo, Cuní extrae varias conclusiones. "A los votantes de Trump les une un discurso muy homogéneo, transversal, acerca de basta ya de los abusos de la administración y los efectos de la globalización. Hay también un elemento común que se mantiene un año después que es una visceralidad contra Hillary Clinton brutal, porque si Obama les dejó en la intemperie, con Hillary habría sido peor aún. O la visceralidad de las mujeres votantes de Trump diciendo que una mujer en la Casa Blanca sí, pero Hillary no", cuenta a EL PAÍS, en conversación telefónica, Cuní, que ve en los votantes del magnate estadounidense otra característica común en lo asimilado que tienen el discurso de Trump. "Creen que, como no es un hombre fruto del sistema, es la puerta que se necesita ahora para destruir todo lo mal que se ha hecho en estos últimos tiempos para que luego otro, y no necesariamente él, vuelva a reconstruir un país que tienda a las esencias, que es menos intervención de Washington en nuestras vidas o basta ya de la corrupción de los dos grandes partidos que es retroalimentan".

Un año después, los entrevistados por Cuní, solo una pequeña muestra de los 62 millones de estadounidenses que votaron por Trump pero muy significativa de esa otra cara de Estados Unidos alejada de Washington, Nueva York o Los Ángeles, siguen entregados a la causa. "Les he visto bastante sólidos en sus ideas más allá de matices como que a algunos no les gusten sus maneras. Pero incluso a los que no les gustan las formas, le defienden por el fondo, y ya no te cuento a partir del momento en el que les ha bajado los impuestos", cuenta el periodista. Y ante la pregunta de si volverían a votarle, solo uno de sus entrevistados ha cambiado de idea y no lo volvería a hacer; el resto repetiría. "Ellos creen que Estados Unidos ha cambiado para bien en este año y que Trump ha hecho más por el país en un año que Obama en ocho".

A Cuní, periodista de largo recorrido tanto en radio como en televisión que ha residido en Estados Unidos largas temporadas y conoce bien el país, lo que más le ha llamado la atención ha sido encontrarse allí un país "partido por la mitad". "Hay una crispación social por unas razones políticas, que son también económicas, y una visceralidad muy dura de esta parte de Estados Unidos contra la otra. Se han montado su propia realidad paralela y se han instalado en esa realidad, no consumen los grandes medios norteamericanos porque consideran que forman parte del establishment y que van en contra de Trump y son portavoces del partido Demócrata, y solo son consumidores de Fox News y de redes sociales e Internet y el mundo alternativo que se han montado en torno a Trump", completa el periodista.