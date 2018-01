La próxima pesadilla de ‘The Handmaid's Tale’

Al ritmo de una versión del For What It's Worth de Buffalo Springfield, Hulu ha hecho públicas las primeras imágenes de la segunda temporada de The Handmaid's Tale, que HBO estrenará en España a mediados del próximo mes de abril. "Algo está pasando aquí / Que no es del todo claro / Hay un hombre con una pistola por allí / Diciéndome que tenga cuidado / Creo que es hora que paremos / Niños, ¿qué es ese sonido?", dice la letra, que acompaña a las imágenes de los protagonistas de la serie que ha triunfado en los últimos Globos de Oro y en los premios Emmy.

La trama de la segunda temporada de esta serie distópica va más allá de la novela original de Margaret Atwood, aunque el productor de la serie, Bruce Miller, ha asegurado que la escritora "sigue siendo la madre de la serie". "Vivimos en un mundo Atwood. Guardamos bastantes cosas en la primera temporada que no pudimos meter", ha dicho Miller.

Una de las caras nuevas de la próxima entrega, aunque en principio será en un solo episodio, será la de Marisa Tomei. La actriz saldrá en el segundo episodio, ambientado en una de esas colonias que se citan en la primera temporada y que nunca se llegaron a ver.