La presentadora de TVE Lara Siscar denuncia un nuevo acoso en Internet

La presentadora de informativos del Canal 24 horas de TVE Lara Siscar ha denunciado que sufre un nuevo acoso a través de las redes sociales. La periodista ya tuvo que recurrir a la justicia en 2015, por los insultos y las amenazas que recibía a través de las redes.

Siscar ha hecho público este miércoles, a través de su cuenta de Twitter, que existe una cuenta falsa con su nombre, misma foto de perfil y verificada por la red social, que ha creado una conversación falsa en la que habla mal de otros compañeros de la cadena. La periodista ha capturado la imagen de la falsa conversación que, supuestamente, mantiene con el también periodista Xavier Fortes. Siscar ha asegurado que, tras su denuncia en Twitter, la cuenta ha sido cerrada.

"Retomo acciones legales", ha asegurado Siscar, una de las profesionales que más ha criticado el acoso que las personas públicas sufren en estas plataformas. Su caso se remonta a 2009, cuando empezó a recibir amenazas e insultos. En 2014 decidió denunciar los acosos ante la policía, y en 2015 dos personas fueron detenidas.

Tras el arresto de los hostigadores, el conflicto se solucionó en los juzgados. Fueron condenados por un delito de falta. Uno de los acosadores mantuvo el hostigamiento e, incluso, amenazó a Siscar con usurpar su imagen pública y dañarla si decide abandonar las redes sociales. "Ya no soy natural en las redes sociales, desconfío de ellas, no me compensan", afirmó en 2016 en una entrevista en EL PAÍS.