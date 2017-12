Desde que comenzó su alianza discográfica con TUM Records a principios de la presente década, Wadada Leo Smith ha sacado prácticamente un disco al año con el sello finlandés, sin por ello dejar de publicar álbumes muy relevantes en otras disqueras. Tal vez para compensar que en 2016 no hubo nuevo título de Smith en el catálogo de TUM, ahora aparecen simultáneamente dos nuevos álbumes del trompetista, con dos planteamientos completamente diferentes. El primero es Solo: Reflections and Meditations on Monk, un intimista tributo al genial Thelonious Monk que Wadada acomete completamente solo con su trompeta; el segundo es este Najwa, un colosal álbum eléctrico en el que se juntan los caminos abiertos por los Prime Time de Ornette Coleman, los Decoding Society de su amigo Ronald Shannon Jackson y el Miles Davis eléctrico de la primera mitad de los años 70, para que Wadada dé un paso de gigante en sus propias aventuras eléctricas.

Artista: Wadada Leo Smith

Disco: Najwa. Sello: TUM Records / Distrijazz. Calificación: 9 sobre 10.

Todo empezó con el blues: siendo un niño, Smith asistía embelesado a las sesiones dominicales empapadas en blues, historias y licor organizadas en el salón de su casa por su padrastro, “Little Bill” Wallace (un pionero bluesman eléctrico, poco conocido fuera de Mississippi, que presuntamente ejerció una gran influencia sobre un chaval llamado B.B. King, cuando ambos se dedicaban a tocar en las calles de Indianola). Aquella fascinación de Wadada por las posibilidades que ofrece la guitarra eléctrica ya quedaron plasmadas en proyectos como Yo Miles! (en el que el trompetista rendía un homenaje directo a Miles Davis) u Organic, dos grupos en los que encontramos la semilla de este nuevo álbum.

En Najwa, Wadada convoca a cuatro guitarristas eléctricos que ya figuraban en aquellas bandas (Brandon Ross, Michael Gregory Jackson, Lamar Smith y el polifacético Henry Kaiser) y los junta con una sección rítmica aplastante formada por su batería habitual, Pheroan akLaff, el percusionista Adam Rudolph y el ínclito Bill Laswell, que se erige como arma secreta de Najwa: además de empuñar el bajo eléctrico, Laswell ha remezclado las sesiones de grabación, modificando pasajes y alterando sonidos, tal y como hizo hace casi 20 años con su aclamado disco Panthalassa, en el que reimaginaba las exploraciones eléctricas de Miles Davis en discos como On The Corner o In A Silent Way.

Hoy, 47 años después de Bitches Brew, Wadada Leo Smith retoma aquella música, la revigoriza y la reinventa sin enzarzarse en rutinarias sucesiones de solos ni en iluminaciones poco sólidas: de principio a fin, Najwa discurre como una obra compacta llena de cimas, giros y momentos de expansión, propia de un músico con la visión necesaria para grabar un disco como este y poder situarlo inmediatamente a la altura de los clásicos.