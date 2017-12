Antonio Ruiz, ganador del bote de ‘Pasapalabra’ tras batir récord de permanencia

“Apellido del político considerado el último líder de la época socialista en Polonia, nombrado jefe de gobierno en 1981”. Jaruzelski ha hecho que Antonio Ruiz, murciano de 45 años, gane 1.164.000 euros al completar el rosco de Pasapalabra. El concursante ya había batido el récord de permanencia tras 126 programas (el anterior récord lo tenía Jero, con 121), y ha coronado su participación en el espacio de Telecinco ganando el bote acumulado. "Llegué a pensar que no me lo llevaría, mira Jero, que estuvo casi el mismo tiempo y no se lo llevó", dice Ruiz a EL PAÍS en conversación telefónica. A lo largo de su paso por el programa, Antonio había ganado en 98 ocasiones en la prueba final, empató 12 y perdió 16, aunque aprovechó la opción que da la silla azul de ser repescado.

Tras una mala racha laboral como músico profesional, Antonio Ruiz decidió probar suerte con los concursos. Su primer objetivo fue Saber y ganar, y la cosa no se le dio mal: en 2015 se convirtió en supermagnífico del programa. Tras este éxito, decidió probar suerte en Pasapalabra, y aunque en su primera visita al programa no llegó a la silla azul, regresó para terminar logrando el bote este martes. "Saber y ganar es más difícil porque incluso a veces hay que desarrollar las respuestas, se sacan pruebas de la manga, y solo puedes preparar La Calculadora, el resto tienen que ser conocimientos que tengas. Pasapalabra puedes prepararlo", cuenta el concursante. "Hay términos raros y nombres propios complicados, pero un porcentaje muy alto es vocabulario, y si te gusta leer, llevas mucho adelantado". Pero lo principal para preparar su participación en Pasapalabra fue ver muchos programas anteriores. "De vez en cuando se repiten palabras complicadas, y puedes ir estudiando las que no sabes".

Su duelo con Jaime Conde ya es historia de Pasapalabra. Los dos concursantes acapararon las sillas naranja y azul del programa durante 38 emisiones en un enfrentamiento que terminó con Jaime fuera del programa y con lágrimas de Antonio en la despedida. Ahora siguen en contacto. "De hecho, hemos quedado en hacer el Camino de Santiago juntos", desvela Antonio. "Había muy buen rollo, es un gran tipo".

Tras estas buenas experiencias en concursos, ¿seguirá probando suerte en otros formatos televisivos? "Seguro que sí por tres razones: me lo paso muy bien, se me ha dado bien y se paga bien. Son todo ventajas", ríe. Solo lamenta que tener que grabar en Madrid (en el caso de Saber y ganar, es en Sant Cugat, cerca de Barcelona) le suponga pasar mucho tiempo lejos de su mujer y su hija.

De momento, el dinero del premio permitirá a este músico en paro ver la vida de otra forma. "Pero todavía no tengo el dinero, así que la vida aún no me ha cambiado mucho. Imagino que ahora que la gente sabe que he ganado empezará a cambiar un poco". Eso sí, sabe que una parte del premio lo retiene directamente el programa y otra parte irá para Hacienda en la declaración del año que viene, "así que gastaré poco por si acaso".