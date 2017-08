‘Juego de tronos’ 7x06: ‘Más allá del Muro’

Penúltimo capítulo de la séptima temporada de Juego de tronos, una temporada que no ha dado tregua, con una gran cantidad de acontecimientos y un ritmo muy elevado para lo que nos tenía acostumbrados Juego de tronos (en España, en Movistar Series y HBO). Esta semana tenemos un capítulo de casi 70 minutos de duración, uno de los más largos de la serie, tras el que solo quedará una entrega más para cerrar esta temporada. Como reza el título del episodio, nos adentramos Más allá del Muro con el resumen de lo ocurrido en el 7x06. Repasamos los acontecimientos principales, frases, momentos más señalados y, de paso, abrimos el debate para que los fans puedan comentar lo ocurrido. Y como siempre, una última advertencia obvia: esta entrada contiene spoilers.

Expedición Más allá del Muro

El capítulo anterior terminó con Jon, Jorah, Gendry, el Perro, Tormund, Beric y Thoros saliendo en busca de uno de los muertos que forman parte del ejército de los Caminantes Blancos para tratar de demostrar a Cersei que existen y que deben unirse todos para luchar contra ellos. La caminata (esta vez no se teletransportan) da para muchas conversaciones entre estos hombres. Vemos a Jon charlando con Tormund sobre Daenerys y el orgullo del (supuesto) bastardo al no arrodillarse ante ella. Vemos cómo Gendry echa en cara a los miembros de la Hermandad haberle vendido ante Melisandre. Vemos a Jon y Jorah estrechando lazos y compartiendo recuerdos sobre el padre del segundo, que entregó a Jon su espada Garra. Vemos la diferente percepción que tienen Tormund y el Perro respecto a Brienne. Vemos a los resucitados Jon y Beric hablando de cosas de resucitados y a Jon en plan filosófico con frases como "soy el escudo que custodia el reino de los hombres".

Así hasta que de repente un oso muerto se abalanza sobre el grupo y mata a bocados a uno de los hombres que les acompañan y deja malherido a Thoros, aunque con un trago de su petaca y un toque de espada flameante se repone. Poco después verán un grupo de zombis, a los que les preparan una emboscada. Un tajo de Jon al jefe de los zombis hace que casi todos los muertos vivientes se desmoronen. Todos menos uno, que será el que apresen para llevar a Desembarco del Rey. Pero la cosa no podía ser tan sencilla. Cuando ven acercarse muchos otros caminantes blancos y zombis hacia ellos, Jon ordena a Gendry volver a Guardaoriente para enviar desde ahí a Daenerys un cuervo pidiendo ayuda. La lucha entre muertos y hombres se paraliza cuando estos últimos quedan aislados del peligro rodeados en la nieve por un foso de agua al romperse el hielo. (A todo esto, otro de los hombres random que acompañaban al grupo ha muerto al caer al agua empujado por los muertos, lo que provocó la brecha que ha aislado a los demás).

Llega la noche, y parece que nuestros héroes empiezan a tener un poco de frío. Afortunadamente, Gendry ha conseguido llegar a duras penas al Muro y decir a Davos que hay que avisar a Daenerys. Mientras, más al norte el amanecer muestra una baja: Thoros no ha resistido y ha muerto congelado. Se acabaron las vidas extra para Beric (recordemos: Thoros ya había resucitado hasta en seis ocasiones a Beric).

Vamos a tomarnos un respiro por este flanco para echar un vistazo al resto de Poniente.

Arya vs Sansa

En Invernalia llegan las consecuencias del descubrimiento que Arya hizo en la habitación de Meñique, la carta que este mismo había dejado para que encontrara. Ya es obvio que lo que pretendía era enfrentar a las dos hermanas. Arya echa en cara a su hermana la traición a su familia que supuso firmar aquella carta, por mucho que se viera obligada y pensara que era la única forma de salvar a su padre. "Ahora está muerto, asesinado por los Lannister. Con tu ayuda". Sansa recuerda que si han recuperado Invernalia es por ella, no por Jon, y que en estos años ha sufrido lo inimaginable. Pero lo que le preocupa ahora es que los señores del norte conozcan la existencia de esta carta y dejen de apoyarla. Más tarde llegará una invitación para que Sansa acuda a Desembarco del Rey. Pero no quiere presentarse ante Cersei, por lo que pide a Brienne que ella, que se lleva bien con Jaime, vaya en su lugar. Brienne obedece a regañadientes y a pesar de que teme dejarla sola con Meñique. Finalmente, Sansa descubrirá en la habitación de Arya sus múltiples caras. "El mundo no deja a las chicas decidir qué es lo que quieren ser", dice Arya, que explica a su hermana que ahora ella sí puede decidir quién ser, y que podría ser incluso Sansa: solo necesitaría su cara. ¡Boom!

Daenerys al rescate de los héroes

"¿Sabes lo que me gusta de ti? Que no eres un héroe. Los héroes hacen cosas estúpidas y mueren". Daenerys y Tyrion tienen una de sus charlas en Rocadragón en la que repasan las últimas decisiones de la madre de dragones (Tyrion le repite que debe controlar sus impulsos) y tratan de prepararse para el futuro encuentro entre Daenerys y Cersei (todo parece apuntar a que será en el próximo capítulo). De paso nos recuerdan que Daenerys no puede tener hijos mientras hablan de la posible sucesión del trono. En la conversación, claro, sale nombrado Jon, del que Tyrion dice que está enamorado de ella. "Es demasiado pequeño para mí", dice Daenerys. Sí, sí, tú disimula... Más adelante, y tras recibir la petición de ayuda de Jon, Daenerys no duda en coger a sus tres dragones y salir ella misma hacia Más allá del Muro, a pesar de que Tyrion se lo desaconseja.

Batalla Más allá del Muro

Regresamos junto a la expedición, que hemos dejado rodeada del ejército de los caminantes blancos. Los muertos ven que el agua se ha vuelto a congelar y que pueden llegar hasta Jon y los otros. En una batalla muy desigual en cuestión numérica, los vivos tienen todas las de perder. Tormund está a punto de morir pero le salva el Perro. Los zombis se comen a otro de los vivos, otro de los que no conocíamos. Y cuando peor está la cosa, aparece Daenerys con sus dragones. Antes de que Jon se decida a subir al dragón, el Rey de la Noche se enfada y manda su lanza contra uno de los dragones, que cae muerto (aparentemente, el que corre tal mala suerte es Viserion). Jon dice a Daenerys que se vayan —con el zombi que llevan para Cersei, por cierto— y él cae al agua helada empujado por los zombis, que le dan por muerto y empiezan la retirada.

Pero sale a flote y los zombis vuelven para rematar la faena. En esto aparece en el momento más adecuado Benjen Stark, que cede su caballo a su sobrino para huir mientras que él se queda haciendo frente a los muertos. No vemos su cadáver, pero le dejamos rodeado de zombis, la cosa no pinta muy bien para el tío Benjen. Eso sí, su función ya la ha cumplido, y por partida doble (ya salvó a Bran la temporada pasada).

No me llames Dany, llámame mi reina

Los últimos minutos del capítulo están centrados en mostrar cómo la alianza y la relación entre Jon y Daenerys va para adelante. Él le pide perdón por lo ocurrido. Ella dice que no se arrepiente porque había que verlo para entenderlo y ahora sabe cómo es el peligro al que se enfrentan. "Los dragones son mis hijos. Son los únicos hijos que tendré, ¿lo entiendes?" A Jon parece no importarle. Todo bien. "Vamos a destruir al Rey de la Noche y su ejército y lo haremos juntos". "Gracias, Dany". Ohhhhh. "¿Quién fue la última persona que me llamó así? No estoy segura, ¿sería mi hermano? No es la clase de compañía que quieres tener a tu lado". "De acuerdo, Dany no. ¿Qué tal 'mi reina'?" Ohhhhhhhh El orgullo de Jon se ha quedado Más allá del Muro, por lo visto. Que si manita va, manita viene, miraditas... Dany se va para dejar descansar a Jon, aunque igual no era lo que quería el hombre...

Muy bonito, sí, pero mientras, Más allá del Muro, los zombis han logrado sacar del agua al dragón y el Rey de la Noche lo transforma. Vamos a morir todos.

Recuento de muertes en el 7x06:

Thoros. Asesino: el frío. Forma de morir: congelación.

Viserion. Asesino: Rey de la Noche. Forma de morir: atravesado por una lanza.

Tres hombres desconocidos que acompañan a Jon y los demás. Asesino: el ejército de zombis. Formas de morir: varias, todas ellas relacionadas con ataques de los muertos.

¿Benjen Stark? Lo añadimos a la lista aunque no vemos su cadáver... Asesinos: ejército de zombis. Forma de morir: comido por los zombis.

Recuento de resurrecciones:

¡Sabíamos que este apartado serviría para algo en algún momento! Aunque, lamentablemente, vuelva en forma de zombi, vamos a considerar que el dragón Viserion ha resucitado. Y, antes de morir congelado, Thoros casi se podría decir que también resucita tras ser atacado por el oso zombi.

