‘Juego de tronos’ 7x03: ‘La justicia de la reina’

Tráiler de 'La justicia de la reina'.

La séptima temporada de Juego de tronos (emitida en España por HBO y Movistar Series) avanza a un ritmo alto. Este año son solo siete episodios y ya vamos por el tercero y la octava y última temporada contará con solo seis capítulos. El capítulo 7x03 ha durado una hora y cuarto, más de lo habitual, y su título, La justicia de la reina (The queen’s justice), ha hecho referencia no a una, si no a tres reinas: Daenerys, Cersei y Olenna Redwyne. Seguimos con nuestros resúmenes semanales a lo que ocurre en sus capítulos. Como todas las semanas, repasamos los acontecimientos principales, frases, momentos que más nos gustan, y de paso, abrimos el debate para que los fans puedan comentar lo ocurrido. Y, como siempre, una última advertencia obvia: esta entrada contiene spoilers.

- Daenerys y Jon, acuerdo en desacuerdo

Era uno de los encuentros más esperados desde hace tiempo, en especial por la infinidad de teorías que circulan sobre ellos: que si son primos o no, que si habrá una historia de amor entre ellos pese a los pocos capítulos que quedan, que si esto o que si lo otro. De momento, Danerys ha recibido al bastrado de los Stark. Ella como Reina de los Siete Reinos, que le pide obediencia y ayuda para derrotar a Cersei. Él como Rey en el norte, sin postrarse de rodillas y diciéndole que la amenaza llega por el norte: "Los muertos son el enemigo". Como era de esperar, no han llegado a un acuerdo, pero Tyrion ha sido capaz al menos de que Daenerys deje a Jon acceder al vidriagón que hay en la isla para que construya armas para luchar contra los caminantes blancos, aunque dice no creer en esta amenaza. "Reinaréis sobre un cementerio", le dice Jon a Daenerys. Entre medias vemos a la sacerdotisa roja, Melisandre, evitando encontrarse con Jon y Ser Davos y con una nueva profecía: aunque avisa de que se va fuera, dice que deberá de volver a Poniente, el lugar donde ella morirá.

Daenerys y Jon, llegando a acuerdos.

El encuentro, aunque tenso, deja la puerta abierta para una futura alianza, de eso no hay duda. Y la primera escena, pasada la mitad del episodio, en la que se ve a los dos protagonistas solos hablando mientras observan volar a los dragones. No sabemos si habrá historia de amor, pero respeto mutuo parece que sí. En cierta forma, Daenerys dándole ese careamelito del vidriagón a Jon es una forma de hacer justicia ante un personaje que a ojos de ella, aunque no quiera ser su súbdito, ha luchado de forma honrable para llegar a donde está.

- Euron, el gallito

Pasamos a Desembarco del Rey, donde Euron Greyoy, tras su imponente victoria naval, entra en la ciudad a caballo llevando como prisioneras a Ellaria Arena y su única hija superviviente y a su sobrina Yara. Es su regalo para Cersei, para que esta le acepte como su marido. Pero Cersei, que le recibe sentada en el Trono de Hierro le frena diciéndole que la unión no tendrá lugar hasta que la guerra sea ganada del todo. Euron, tan exagerado como le hemos visto anteriormente, acepta la condición y continúa con su lucha dialéctica con Jaime Lannister haciendo referencias sexuales respecto a Cersei. Pese a este acuerdo, Cersei más adelante en el capitulo acude a su hermano para retomar su relación. Sí, vuelve a haber sexo fraternal entre los Lannister. Jaime, una vez más, cae rendido ante su hermana, que no oculta la relación ante sus sirvientes: "Soy la reina, hago lo que quiero".

El paseo triunfal de Euron.

- El largo adiós



Con Ellaria y su hija encadenadas cada una a una pared en la misma celda, Cersei hace justicia y se venga del asesinato por parte de las Serpientes de la Arena de su hija Myrcella. Y lo hace regodeándose a su estilo. Con un beso de la muerte, envenena a la hija de Ellaria con el mismo veneno con el que mataron a la pequeña de los Baratheon/Lannister. Esa ponzoña es conocida como El largo adiós (The long goodbye): provoca una lenta muerte. Cersei quiere que Ellaria vea morir a su hija sin prisa.

Las Serpientes de la Arena, prisioneras en Desembarco del Rey.

- Las deudas de los Lannister

Los Lannister siepre devuelven sus deudas, le recuerda Cersei al banquero de Braavos, que llega a Desembarco del Rey buscando su dinero y explorando la situación, viendo si merece la pena seguir apoyando a la nueva reina en la guerra. Cersei le pide dos semanas para devolver el préstamo. Hasta el final del capítulo no veremos cómo conseguirá nuevos fondos para devolver sus deudas...

- Reencuentro a la norteña

En Invernalia, Sansa Stark, al mando del reino mientras Jon ha viajado al sur (nunca les fue bien a los Stark cuando viajan al sur, como se vuelve a recordar en este capítulo), demuestra sus dotes de mando. Se están preparando para el largo invierno con víveres y armas. Meñique, que como siempre nunca se sabe cuáles son sus verdaderas intenciones, le dice que está alerta ante todo, tanto a las amenazas del norte como a las de sur, que esté preparada para cualquier sabresalto, por muy inesperado que le pueda parecer. Pero la primera sorpresa se la lleva inmediatamente. Llega al castillo su hermano Bran, ahora el Cuervo de Tres Ojos. No se veían desde la primera temporada. Y es un encuentro que puede parecer un poco frío, a la norteña. Bran es demasiado solemne, y en su solemnidad le explica a Sansa que pese a ser el heredero de Invernalia, debe rechazar ese puesto por su nueva posición como vidente, aunque admite que todavía debe aprender mucho para dominar su nuevo poder, con el que puede ver todo lo que ha ocurrido (inquieta a su hermana cuando esta se da cuenta de que conoce todas las humillaciones que ha sufrido hasta la fecha), todo lo que ocurre y en cierta forma, lo que está por venir.

- El premio de Sam

En la Ciudadela, Ser Jorah Mormont se ha curado de su enfermad gracias al trabajo de Sam. Jorah le dice a Sam que vuelve con Daenerys, a la que le debe la vida, igual que a él. Sam le dice que los Mormont ya le habían salvado a él anteriormente. ¿Serán Sam y Jorah parte del lubricante que hará que Jon y Daenerys lleguen a un acuerdo? El achimaestre le dice a Sam que debe de estar orgulloso de lo logrado, una cura que muchos buscaron y no lograron, pero que su premio será no ser expulsado. Y como castigo, Sam deberá de transcribir a mano un montón de libros antiguos que se están descomponiendo.

- La justicia de la Reina de las Espinas

Los últimos momentos de la Reina de las Espinas.

El plan de Tyrion Lannister y Daenerys de tomar Roca Casterly, parece llegar a buen término. Gusano Gris y su ejército toman el bastión de los Lannister gracias a que Tyrion conoce bien las entrañas del lugar y elabora un plan maestro. Parece que eso empata la contienda tras la batalla naval del capitulo anterior. Pero hay trampa. Los Lannister han dejado a los Targaryen tomar el castillo, que han dejado desabastecido, porque su verdadero objetivo era ir al sur y tomar Altojardín, un lugar lleno de riquezas que servirán para que los Lannister devuelvan el dinero a los banqueros de Braavos. Cersei lo tiene todo pensado. El ejército Lannister, comandado por Jaime, toma la ciudad casi sin resistencia. Jaime encuentra entonces a Lady Olenna Redwyne, la Reina de las Espinas, en sus aposentos. Esta le dice que como va a ser su muerte. Jaime le dice que Cersei quería hacer cosas horribles con ella, pero que él la disuadió y le ofrece un veneno para que tenga una muerta indolora. Olenna se lo bebe, y llega su gran despedida: le cuenta a Jaime que fue ella y no Tyrion, quien envenenó a Joffrey y que espera que Cersei, "que es la peste" se entere.

Recuento de muertes en el 7x03:

En este episodio han muerto muchos soldados Lannister, otros tantos Tyrell y unos cuantos inmaculados en la toma de Roca Casterly. Pero la muerte importante, la mayor desde que ha comenzado esta temporada, ha sido la de Olenna, la Reina de las Espinas. Y lo ha hecho con una gran escena y con una discurso final muy potente, haciendo gala el personaje de su mayor arma, la dialéctica. Y queda por confirmar la muerte de la última hija de Ellaria, pero no se llega a ver.

Recuento de resurrecciones:

El año pasado abrimos este contador de resurrecciones y alguna tuvimos. ¿Habrá este año también? No lo descartamos. De momento, cero resurrecciones, aunque se hace referencia a la de Jon en el salón del trono en Rocadragón. Pero mantendremos la esperanza.

Y en el próximo capítulo de 'Juego de tronos'...

En el anterior capítulo:

Juego de tronos 7x01: Rocadragón

Juego de tronos 7x02: Bajo la tormenta