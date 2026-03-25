La estación de esquí de Navacerrada se acerca a su fin: el Supremo confirma su desmantelamiento

La Junta de Castilla y León, que había interpuesto un recurso, anuncia que iniciará el procedimiento para finalizar la concesión administrativa

La estación de esquí del Puerto de Navacerrada está cada vez más cerca de su desaparición. El Tribunal Supremo ha inadmitido a trámite dos recursos de casación interpuestos contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCYL) de 2024 que ordenaba poner fin a la concesión administrativa que permite tener abiertas las instalaciones deportivas. La providencia, firme e inapelable, aboca al desmantelamiento de la estación de esquí, situada en la provincia de Segovia, en terreno de dominio público forestal gestionado por el Estado, en el entorno del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, a una hora de Madrid.

La sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo de Valladolid alude a motivos técnicos sin entrar en las cuestiones que llevan a pedir el desmantelamiento de la estación. Existe una “falta de fundamentación suficiente”, y tampoco se aprecia “el interés casacional para la formación de jurisprudencia”, indica la providencia.

El consejero de Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez Quiñones, ha anunciado que, “una vez que se produzca la comunicación correspondiente a la Junta, esta procederá a la ejecución de la sentencia”. Iniciarán el procedimiento administrativo, con audiencia de los interesados, para poner fin a la concesión de gestión de las pistas a la sociedad Puerto de Navacerrada-Estación de Esquí S.A y decidir sobre la solicitud de prórroga que les habían solicitado debido a los efectos derivados de la pandemia del covid.

El Organismo Autónomo de Parques Nacionales (OAPN), que depende del Ministerio para la Transición Ecológica, solicitó a la Junta de Castilla y León hace cinco años, en marzo de 2021, el cierre de tres pistas: Escaparate, Telégrafo y El Bosque, con importantes problemas de nieve desde hace años. También pidió la retirada de las infraestructuras. Para ello, era necesario poner punto y final a la concesión administrativa otorgada a la empresa que explotaba las instalaciones, y que todavía continúa haciéndolo. Se podía aprovechar que el permiso había finalizado porque se había otorgado el 3 de abril de 1996 por 25 años.

En ese momento comenzó la pugna judicial. El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), rechazó el dictamen y se declaró incompetente para llevar a cabo las peticiones del OAPN, para lo que contó con el apoyo de su homóloga madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Según Mañueco, no había “razones políticas o jurídicas para declarar el cierre” y, a su entender, no existía “inconveniente” que justificara el cierre de este espacio.

El Organismo Autónomo de Parques Nacionales (OAPN) recurrió al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que le dio la razón y ordenó iniciar la “retirada de las instalaciones y de restauración de la realidad física alterada”. Fue entonces cuando Castilla y León y la empresa presentaron sendos recursos de casación, que son los que ahora desestima el Tribunal Supremo.

El OAPN adujo que “no era viable” por motivos ambientales. Desde la década de los setenta, la temperatura media del Puerto de Navacerrada ha aumentado casi dos grados y la nieve se ha reducido un 25%, según los datos de la estación meteorológica ubicada allí.

Ecologistas en Acción celebra la decisión del Supremo y afirma que el cierre de la estación de esquí se debe, además de a razones legales, a razones climáticas y medioambientales. Recuerdan, además, que en 1999 la Comunidad de Madrid desmanteló la estación de esquí de Valcotos, marcando “un camino hacia la sostenibilidad”.