La agónica búsqueda de la mariposa capuchina, la más amenazada de España

Todos los intentos por encontrar a la mariposa capuchina en Tenerife durante 2025 han resultado infructuosos. Con un tamaño grande, que puede llegar a los siete centímetros de envergadura de alas, y un vistoso color blanco, la Pieris cheiranthi no es un lepidóptero que pase desapercibido. Sin embargo, tras buscarla de forma exhaustiva este año, no se ha hallado ni rastro de ella en esta isla canaria. Ha desaparecido, de forma abrupta. Para la Asociación Española para la Protección de las Mariposas y su Medio (Zerynthia), las probabilidades de que se haya extinguido en Tenerife “son altísimas”, lo que vuelve muy urgente proteger las últimas poblaciones que quedan de esta especie en el planeta, todas ellas, concentradas ya en un único lugar: La Palma.

“Tenerife no es Australia, es una isla pequeña, y estamos mucha gente buscándola, pero no se ha producido ninguna observación″, incide Yeray Monasterio, presidente de la asociación Zerynthia. “Nos dedicamos a esto, no ocurre que no encontremos una especie rara después de unos cuantos intentos, sobre todo, cuando es tan grande y vistosa”, detalla antes de sentenciar: “Aunque hay que dejar siempre la posibilidad de que uno esté equivocado, y ojalá esté equivocado, la percepción es que está extinguida en Tenerife”. Una muy mala noticia para la que este entomólogo considera “la mariposa más amenazada de España”. “Hay otras especies en montañas que están muy amenazadas, por ejemplo, en las sierras béticas, pero mantienen poblaciones de gran extensión y con un hábitat grande. La situación de Pieris cheiranthi es incomparable en riesgo".

En todo el mundo, se ha tenido constancia de la existencia de este lepidóptero en tres islas canarias: La Gomera, Tenerife y La Palma. En el primero de estos sitios, no se ha recogido un ejemplar desde 1975 y su desaparición se considera más que definitiva. En Tenerife, donde hasta ahora vivía la subespecie Pieris cheiranthi cheiranthi, la última observación fidedigna con una prueba gráfica se produjo en mayo de 2023 y, desde entonces, solo se sabe de una cita confiable de un naturalista británico en marzo de 2024. Ante la falta de registros aquel año en prospecciones esporádicas, en julio y octubre de 2025 se llevaron a cabo muestreos estandarizados, desarrollados por Tragsatec para el Ministerio para la Transición Ecológica, con participación de especialistas de Zerynthia. Además, agentes medioambientales de Tenerife han estado buscando la mariposa de forma continuada.

Dibujo interior de las alas de la mariposa 'Pieris cheiranthi'. Y. M. / Zerynthia

Como señala Pedro Millán, director insular de Medio Natural del Cabildo de Tenerife, “para poder dar como extinguida una especie, tienen que pasar cinco años sin ninguna observación, pero, sí, sospechamos que ha desaparecido”. Este representante de la administración local asegura que la búsqueda continuará en 2026, no obstante, también incide en que en caso de encontrar alguna, tampoco sería para festejarlo demasiado. “Aunque veamos una o dos, la situación seguiría siendo grave, tenemos que empezar a trabajar desde ya para recuperar esta mariposa, y en esto debe estar también el Gobierno de Canarias, que tiene competencias en biodiversidad amenazada”, recalca.

Según un informe de la asociación Zerynthia, en el supuesto “altamente probable” de haber desaparecido definitivamente la población de Tenerife, esto significaría “una pérdida irreparable debido a su singularidad genética”, ya que las últimas que quedan en La Palma son de otra subespecie: Pieris cheiranthi benchoavensis. Pero, además, esto cierra todavía más el círculo de la extinción alrededor de este insecto. Si la mariposa capuchina llegase a desaparecer también de esta tercera isla, sería el fin de la especie en todo el mundo, por lo que estos especialistas piden de forma urgente catalogar a la mariposa como “en situación crítica” y poner en marcha un centro público de cría para mantener una reserva genética segura.

En contra de lo que puede parecer, resulta muy excepcional la extinción completa de una especie de mariposa. Sí resulta más habitual su desaparición en una determinada región o incluso en un país, pero no que se pierda del todo para el conjunto del planeta. De hecho, como explica Monasterio, en Europa solo se conoce un ejemplo de extinción completa de una especie de mariposa y es de una especie hermana de la canaria: Pieris wollastoni, un lepidóptero exclusivo de Madeira declarado extinto tras no volver a verse desde 1986.

El informe de Zerynthia llama la atención en que la desaparición de P. wollastoni en Madeira, la extinción de P. cheiranthi en La Gomera y el colapso reciente en Tenerife se produjeron en los tres casos después de una abrupta pérdida poblacional, lo que muestra el peligro real para el último bastión de La Palma. “Hay un riesgo altísimo de que si no se actúa se extinga”, comenta Monasterio. “Y tal vez su sino sea extinguirse, pero lo único éticamente razonable es intervenir e intentar estabilizar la población de La Palma, tratando de reducir alguna de las amenazas que han actuado en Tenerife, hay margen de maniobra”.

El desplome poblacional en la isla tinerfeña se ha producido por diferentes causas. Como detalla el director insular de Medio Natural del Cabildo, la principal amenaza es la expansión de una planta exótica, Tropaeolum majus, que perjudica al desarrollo larvario de la especie, pero también han resultado decisivos otros factores, como la fuerte sequía sufrida hasta 2025. “La sequía ha sido terrorífica, terrorífica. El cambio climático está generando un daño realmente grave a la biodiversidad de Tenerife. No solo con los hábitats de medianía donde estaba la mariposa, en el Teide la elevación de las temperaturas está acabando con la retama”, recalca Millán.

Paradójicamente, en 2022, antes del desplome en Tenerife, la asociación Zerynthia pidió incluir a Pieris cheiranthi en el Catálogo Español de Especies Amenazadas. Sin embargo, el procedimiento concluyó con una resolución desfavorable. Según Monasterio, esto ocurrió porque el evaluador cuestionó que se tratara de una especie propia, pero asegura que “con los conocimientos y técnicas genéticas actuales no hay ninguna duda de que es así”.

Ahora, los entomólogos reclaman que se catalogue a la mariposa como “en situación crítica”, el grado de amenaza más grave que existe en el país, en una funesta lista en la que ya hay una planta (la jara de Cartagena), dos mamíferos (el desmán ibérico y la nutria europea), dos moluscos (la nacra y la almeja gigante de río) y cuatro aves (el urogallo, la focha moruna, el alcaudón chico y la cerceta pardilla). Sería el primer insecto.