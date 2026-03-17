Procrear en el espacio

Un informe de expertos en fertilidad advierte de que tener hijos en Marte o la Luna es inviable por ahora. La radiación cósmica daña ADN de óvulos y espermatozoides y provoca cambios epigenéticos heredables. La microgravedad altera la fertilidad y el desarrollo embrionario. No hay datos concluyentes en astronautas tras vuelos largos, aunque en misiones cortas las tasas de embarazo fueron normales. El informe urge a mejorar la protección frente a la radiación y crear un marco ético antes de plantear la gestación extraterrestre. Los autores critican que estas tecnologías avanzan sin debate público.