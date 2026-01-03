Los 10 descubrimientos astronómicos de 2025

Este año, la exploración del espacio nos ha dado muchas sorpresas. Los avances han incluido observaciones sobre objetos celestes dentro y fuera de nuestro sistema solar y misiones espaciales que han marcado hitos históricos. También se han realizado hallazgos sorprendentes en mundos con condiciones potenciales para la vida, y se ha analizado el material recogido en lejanas rocas con información clave para la historia biológica de la Tierra. Los diez descubrimientos astronómicos de 2025 reflejan un año de intensa búsqueda de conocimiento, donde cada avance nos ayuda a comprender nuestro lugar en el cosmos. La verdad, sin duda, sigue ahí fuera.