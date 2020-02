Ciudadanos rechaza el parking subterráneo en Retiro y deja solo al PP

Ningún partido mostró su apoyo a Almeida y a su proyecto de macroparking en Retiro. El plan, que buscaba construir un millar de plazas subterráneas de aparcamiento, no convenció. “Se trata de un proyecto que nadie ha solicitado, que no figuraba en su programa electoral y que sería perjudicial”, ha declarado Santiago Saura (Cs), concejal presidente de Retiro. El edil ha afirmado que este tipo de iniciativas “no se estila en Europa” y que los vecinos demandan “espacio público y aire limpio”. Los votos de su partido, junto a los de Más Madrid y PSOE, sirvieron para que el Pleno mostrase su rechazo a la medida. A pesar del rechazo, esa decisión no es vinculante por lo que la Junta de Gobierno podría aprobarla. Solo PP y Cs forman parte de este organismo.

El aparcamiento fue anunciado inesperadamente, el pasado 12 de enero, por el alcalde José Luis Martínez-Almeida. “Desde Movilidad y Medio Ambiente lo vendieron como un parking disuasorio, en pleno centro de Madrid; al lado de un parque histórico. También dijeron que iban a disminuir la contaminación sin estudios al respecto; mostraron un primer informe en diciembre y ayer se sacaron otro estudio que cuadraba con lo que decían. Es un aparcamiento innecesario, insostenible e impopular”, ha resumido Nacho Murgui, edil de Más Madrid. “El PP ha engañado a los vecinos de Retiro”, ha matizado el edil socialista Alfredo González.

Los vecinos del distrito, que votó mayoritariamente al PP en las últimas elecciones municipales, han recogido más de 45.000 firmas en contra del aparcamiento en Change.org. La semana pasada, el Pleno del distrito también mostró su rechazo a la medida: solo los populares la defendieron. En Cibeles ha pasado lo mismo a pesar de los esfuerzos del alcalde y de todo su equipo, especialmente del delegado de Movilidad y Medio Ambiente Borja Carabante. El Pleno ha rechazado la infraestructura: “Pido a Cs que defiendan esa misma postura en la Junta de Gobierno”, ha avisado el socialista González.

Aunque el Área de Movilidad y Medio Ambiente filtró antes del Pleno algunos datos seleccionados del estudio de demanda en favor de su tesis, no ha convencido. El Consistorio no mostró el informe completo, pero sí la conclusión: en la zona hay “una demanda de 1.140 plazas para residentes y comerciantes”. Una cifra que cuadraba con la “percepción” previa que tenía el Ayuntamiento. “Hay más de mil residentes que desean plaza; les dan igual esos vecinos”, ha dicho Carabante durante su intervención. El proyecto cuenta con una previsión presupuestaria de 90 millones de euros, según el Plan de Contratación del Ayuntamiento 2020.

En el distrito, con unos 10.000 vecinos, se realizaron 4.774 encuestas y que constataron 377 apoyos, un 7,8% de los cuestionados. Los vecinos lamentaron que para elaborarla, se colgaron octavillas en las que se pedía a los vecinos que escribiesen su nombre y mostrasen su disposición a adquirir una plaza. “Cualquiera puede haber rellenado eso; pedimos una encuesta seria y esto no lo es”, ha remarcado Félix Sánchez, secretario de la asociación vecinal Retiro Norte.

“El Gobierno no ha justificado la demanda ni ha evaluado las afecciones a la zona”, ha resumido Rita Maestre, portavoz de Más Madrid. Una idea que comparten PSOE y Cs, pero también Vox. “Necesitamos un estudio justificado de la demandad de plazas”, ha resaltado Fernando Martínez-Vidal. Para seducir a los vecinos, el Ayuntamiento acompañó el proyecto de aparcamiento de una serie de mejoras viarias: ampliación de aceras en Menéndez Pelayo; creación de un carril bici segregado; y dos nuevos viales exclusivos para buses (uno por sentido). El concejal del partido de extrema derecha ha pedido más información sobre el parking, pero ha mostrado su apoyo a la remodelación urbana de la avenida Menéndez Pelayo”. “El problema para gobernar no es Vox, sino su socio de Gobierno”, ha agregado .

Villacís contradice a Almeida

Este rechazo al aparcamiento “nos refuerza”, ha asegurado el alcalde después de perder la votación. Almeida confía en poder llegar a un “punto de consenso” con Cs y ha vinculado las reformas en superficie a la construcción del aparcamiento: “Es una actuación conjunta”. A la vicealcaldesa, la remodelación de la avenida le parece “muy necesaria”. Quiere hablar con los vecinos para que “el proyecto final sea más consensuado”. “Sé que el PP cuando hace este proyecto piensan que es lo mejor para Madrid”, ha añadido conciliadora Villacís tras dejar solos a los populares. Una decisión que para la portavoz Más Madrid evidencia la "ruptura del equipo de Gobierno" en torno a una propuesta "innecesaria" y que ha soliviantado a los vecinos.

En esta ocasión, Cs ha ganado la batalla al PP. No ocurrió así con el recorte de Madrid Central o con el traslado de basuras a Valdemingómez; medidas a las que Villacís se opuso, pero que acabó asumiendo a instancia del PP. Ahora no ha habido encuentro: si la vicealcaldesa ha defendido una “consulta ciudadana”; el alcalde prefiere que la Junta de Gobierno tome la última decisión. La postura de Cs en ese organismo será clave para el futuro del parking de Retiro.

