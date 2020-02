Ábalos agradece los elogios ante las críticas pero asegura que no le “hacen falta”

El ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, lleva semanas dando explicaciones y recibiendo críticas por su encuentro en el aeropuerto de Barajas con la número dos del Gobierno de Venezuela, Delcy Rodríguez. Hoy ha recibido elogios de sus compañeros de partido en Valencia y aunque los ha agradecido ha subrayado que "no me hace falta" porque tiene claro su compromiso político.

"No me gustan los elogios, ni en público ni en privado; en privado me superan y en público me avergüenzan", ha afirmado Ábalos en el acto de toma de posesión de la nueva delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Gloria Calero, quien le ha dirigido unas palabras de apoyo ante el "acoso" que, según ha manifestado, sufre el ministro.

Abalos le ha agradecido las palabras "desde el cariño", pero ha insistido en que no hacen falta: "Yo empecé hace muchos años mi compromiso político y tengo claro para qué, por qué y a quiénes nos les gusta este compromiso".

Calero, política socialista que regresa a la primera línea de la política después de años como profesional de la sanidad, ha hecho un inciso en su intervención de toma de posesión para mencionar el "acoso y persecución sin precedentes en la historia de España" del que, a su juicio, está siendo objeto Ábalos. "Sé que lo estás pasando mal (...). Ministro, paciencia", le ha dicho.

La nueva delegada del Gobierno ha asegurado ue Ábalos es "el político mejor forjado" de la política española, y le ha pedido "paciencia" y que siga mejorando las infraestructuras de este país, liberalizando los tramos de autopista y trabajando para que los jóvenes puedan emanciparse en viviendas dignas y a precios asequibles.

Tras los aplausos del público, y antes de que Ábalos tomara la palabra, tres diputados de Vox presentes en el acto se han levantado y se han marchado.

Feminista y combativa

Calero ha tomado posesión como delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana con la promesa de "seguir luchando" por la igualdad entre hombres y mujeres, para combatir la violencia machista y potenciar la presencia de mujeres en la Guardia Civil y la Policía Nacional, y con un "doble compromiso como feminista y socialista".

"No tendremos una democracia consolidada hasta que no haya igualdad real", ha aseverado en su discurso en el acto institucional que ha contado con la presencia del ministro Ábalos, del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y de un largo elenco de ex delegados del Gobierno, diputados, senadores y cargos públicos.

Bajo este prisma, ha garantizado que pondrá toda su dedicación para lograr medidas que favorezcan la igualdad, siempre con "una actitud permanente de escuchar, sobre todo a los que piensan diferente". "Soy feminista: he trabajado, trabajo y trabajaré diariamente por ello", ha enfatizado.

La delegada ha llamado a erradicar cualquier forma de discriminación ante la "cifra escalofriante" de mujeres asesinadas por violencia machista, la última en Teulada-Moraira (Alicante), algo que "parece no inmutar a la extrema derecha que no lo niega". Y ha exclamado: "Desde hace años, el patriarcado nos ha condenado a un lugar secundario, cuando no de terror y aislamiento, del que nos estamos rebelando".

Tanto Puig como Abalos y Calero han tenido palabras de agradecimiento para el anterior delegado del Gobierno, Juan Carlos Fulgencio, del que han destacado su compromiso con la Comunidad mientras el Gobierno estaba en funciones.