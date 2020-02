Buch acuerda con los sindicatos la prejubilación de los Mossos a partir de los 59 años

El consejero del Interior, Miquel Buch, encara lo que previsiblemente es la etapa final de su mandato firmando la paz con los sindicatos de los Mossos. Buch ha pactado hoy con los representantes de la policía catalana la prejubilación a los 60 años; aquellos que lleven más de 35 años en el cuerpo, podrán hacerlo a los 59. El acuerdo se suma al que ya cerró con los de Bomberos en mayo. Ambos colectivos han sido muy reivindicativos para lograr la mejora de sus condiciones laborales.

El Departamento debe ahora impulsar el "despliegue normativo" que permita que la jubilación anticipada entre en vigor el próximo año. Fuentes sindicales aseguran que, según les ha explicado el Departamento de Interior, solo este punto supone 55 millones de euros más de gasto al año. La consejería no ha facilitado el desembolso económico que suponen las diversas medidas pactadas con los representantes de los policías.

Es un acuerdo "histórico", ha celebrado el sindicato mayoritario en el cuerpo, Sap-Fepol, en un comunicado. "Para lo que otros es histórico, para la Trisindical no lo es. No es más que revertir una situación que ya existía y que nos quitaron con los recortes", ha contrapuesto el portavoz de la Trisindical (SPC, SME y CAT), David Miquel, en referencia al resto de mejoras económicas acordadas, como la mejora del precio de la hora extra y la nocturna. La Trisindical añade que el Departamento de Buch no ha tenido más remedio que firmar la jubilación anticipada al encontrarse con una plantilla envejecida, que ya no es apta para patrullar las calles.

El acuerdo asume unas condiciones similares a las que pactaron las policías locales el año pasado, que también pueden prejubilarse a partir de los 59 años. El resto de policías tienen sus acuerdos específicos. Los Mossos podían hasta ahora pedir la segunda actividad, que permitía a los policías dejar la primera línea operativa y formar parte de tareas administrativas a partir de los 57 años, pero su edad de jubilación era a partir de los 65.

En la reunión de hoy, la consejería ha aceptado la mayoría de las reivindicaciones planteadas, aseguran fuentes sindicales. Una voluntad de acuerdo que dista mucho de los momentos más complicados de la negociación con los sindicatos, que llegaron a ocupar el Departamento de Interior, impedir la salida de Buch en su coche oficial y organizar manifestaciones y protestas por la ciudad, con cortes de tráfico en el centro de Barcelona. La Trisindical asegura que todavía quedan muchas reivindicaciones sobre la mesa: "Hay que negociar mejoras que no han sido posibles los últimos nueve años".

El acuerdo ha sido rubricado por todos los sindicatos menos USPAC y SEGCAT. "No sabíamos nada de ningún acuerdo porque en el último año y cuatro meses no hemos sido invitados a ninguna mesa de negociación", ha explicado el portavoz de USPAC, Francesc Vidal. La organización impugnó ante la justicia el resultado de las pasadas elecciones sindicales. Ahora propondrán a sus afiliados que voten a favor o en contra del acuerdo.

La reivindicación, no menor para los sindicatos de Mossos, que sigue sobre la mesa es la de la equiparación salarial con los Bomberos de la Generalitat. "Eso lo reservamos para el próximo consejero que llegue", bromean fuentes sindicales, sobre la posibilidad de que se convoquen elecciones próximamente y Buch deje el cargo. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, anunció en enero un adelanto electoral, pero no dio una fecha concreta.