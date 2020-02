Los centros educativos públicos de Rivas Vaciamadrid han colapsado: superan con creces el número de alumnado que deberían albergar y se han visto obligados a reconvertir en aulas espacios destinados a otras actividades. Unas circunstancias que repercuten, sin duda, en la calidad educativa y que la Comunidad de Madrid y especialmente su consejero de Educación, Enrique Ossorio, conocen desde hace tiempo.

Nada es casual: desde 2005 no se construye un instituto en nuestra ciudad y en los últimos ocho años solo se ha levantado un colegio, el CEIPSO La Luna, cuya primera fase fue asumida por este ayuntamiento para que estuviese en tiempo y forma. Mientras, Rivas supera los 90.000 habitantes, 20.000 más que hace diez años. Si la Comunidad no lleva a cabo nuevas inversiones, la ciudad no tendrá plazas suficientes en el próximo curso 2020-2021.

Madrid es el motor económico del país pero nuestra Educación pública parece un barco a la deriva, abandonado a su suerte por un Gobierno autonómico que se empeña en hacer dejación de funciones, poniendo en peligro derechos constitucionales básicos y situándose al margen de la Ley porque incumplen las competencias que tiene atribuidas y las normativa de mínimos que fija el Estado.

La actitud del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid ha sido siempre constructiva porque creemos que la lealtad y cooperación institucional no se predican, se practican. En noviembre de 2018 cedimos dos parcelas a la Comunidad para la construcción de un colegio y un instituto públicos e incluso nos ofrecimos para colaborar en la construcción, adelantando el dinero como ya hicimos en otras ocasiones. ¿La respuesta de la Comunidad? El silencio. Resulta tan sorprendente como inaudito.

No tener aprobados los Presupuestos regionales no puede servir de excusa para que la Comunidad no asuma sus obligaciones y opte por una huída hacia delante. La Ley les obliga a proveer los recursos necesarios y garantizar que no se supere el número máximo de alumnos y alumnas por aula en Educación Primaria y Secundaria, algo que sucede ya en Rivas.

Hay ocasiones en las que un Gobierno municipal debe tomar medidas que no desea, pero no nos ha dejado más opción que la de paralizar nuevas licencias urbanísticas hasta que nos aseguren la construcción de nuevos centros educativos.

Estamos ante una situación de emergencia educativa y las administraciones públicas debemos reaccionar. No es solo una preocupación de este alcalde sino del conjunto de la comunidad educativa y la totalidad de los grupos políticos municipales, que aprobamos una Declaración Institucional para exigir a la Consejería el inicio de las obras.

Rivas no puede esperar eternamente. Está en manos de la Comunidad de Madrid desbloquearla. Porque si hay voluntad, habrá solución.

Pedro del Cura, alcalde de Rivas Vaciamadrid.

