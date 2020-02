La Fiscalía rechaza la querella del PP contra Torra por usurpación

La Fiscalía Superior de Cataluña ha rechazado la querella presentada por el Partido Popular contra el presidente de la Generalitat, Quim Torra, por un delito de usurpación. En su informe, el fiscal considera que no hay indicios de delito y señala, además, que la legitimidad de Torra para ejercer como president -puesta en duda por los populares- no puede en todo caso resolverse en la vía penal.

"No es en sede de un tribunal penal donde deba dilucidarse si, en la situación actual, quien ejerce las funciones de presidente de la Generalitat se halla o no legitimado para el adecuado ejercicio" de las funciones que, "sin aparente oposición de nadie", Torra sigue ejerciendo. Es necesario, insiste el fiscal, que haya un "previo pronunciamiento" por parte de "un órgano competente" para determinar si Torra continúa siendo presidente con todas las de la ley y, por tanto, hay o no delito de usurpación.

El PP presentó una querella contra Torra ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que dio traslado a la Fiscalía para que expresara su opinión antes de decidir si la admite a trámite. La Fiscalía propone al tribunal que la "inadmita" por "no ser los hechos que en la misma se refieren constitutivos de infracción penal".

Según la querella, Torra "ha perdido el derecho al cargo que ostentaba" una vez declarada su inelegibilidad sobrevenida como diputado. Según el PP, la pérdida de esa condición "llevaría inexorablemente aparejada la de la condición de presidente", resume la Fiscalía. El pasado 27 de enero, la mesa del Parlament acordó retirar el acta de diputado a Torra después de que el Tribunal Supremo confirmase la decisión de la Junta Electoral Central.

El PP argumenta que, desde entonces, Torra no puede ejercer como presidente de la Generalitat en base a la Constitución y al Estatuto de Cataluña. Y denuncia que haya seguido presidiendo el Consejo del Gobierno catalán y "realizando declaraciones institucionales".