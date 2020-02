Barcelona Tech City propone un evento de emprendimiento los días del Mobile

Barcelona Tech City ha planteado organizar un evento de emprendimiento alternativo durante los días que se iba a celebrar el Mobile World Congress (MWC), del lunes 24 al jueves 27 de febrero, tras la suspensión del propio congreso y del 4 Years From Now (4YFN), uno de sus programas paralelos dedicado a las start-ups. La organización ha explicado que han convocado este jueves una reunión de urgencia de su junta directiva con responsables del Ayuntamiento de Barcelona para explorar esta opción, que quieren que cuente con la colaboración de otras instituciones. A las seis de la tarde la reunión aún no ha empezado.

"No se pretende hacer un MWC ni un 4YFN pero si un evento de emprendimiento que permita dar fuerza al ecosistema y que las start-ups puedan explotar el networking que lleva asociado en términos de captación de inversión y clientes", ha sostenido Barcelona Tech City. La organización ha lamentado "profundamente" la decisión de la GSMA, organizadora del MWC, de cancelar la edición de este año por el brote internacional de coronavirus y las anulaciones de empresas asistentes al salón que se iban sucediendo desde hace días."Entendemos y apoyamos a la GSMA en esta dura y difícil decisión, en la que ha prevalecido el principio de seguridad y reputación", ha remarcado.

Barcelona Tech City, impulsor de iniciativas como el edificio Pier 01, en Palau de Mar, representa a 700 empresas del sector digital y tecnológico barcelonés, y busca consolidar la capital catalana como centro de conexión tecnológico en el panorama internacional.

El festival de tecnología YoMo, dedicado a los más jóvenes y organizado por GSMA, también ha sido suspendido. "Esta noticia nos entristece profundamente. Todos nuestros expositores, socios y patrocinadores han trabajado incansablemente para ofrecer la que iba a ser la mejor edición de YoMo". Los organizadores han asegurado que desde este jueves se han puesto a trabajar para la edición de 2021.

El 'Mobile' que continúa

Mobile World Capital mantiene el programa de la Mobile Week, que empezó a principios de mes. Consiste en talleres en varias ciudades catalanas para acercar la tecnología a los ciudadanos. Asimismo, la organización que gestiona la capitalidad de Barcelona en la industria móvil mantiene un encuentro con 150 expertos el día 23 para definir los temas que se tratarán en la cumbre Digital Future Society que acogerá Barcelona a finales de año. Mobile World Capital está estudiando mantener otros puntos de la programación que tenía prevista para el MWC en otros emplazamientos.

El Mobile Social Congress, organizado por la federación SETEM, continuará como estaba previsto como "espacio de encuentro y reflexión ciudadana entorno al modelo de producción y consumo de tecnologías de información y comunicación", que "genera graves vulneraciones a los derechos humanos".