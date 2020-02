Más Madrid denuncia la privatización de la sanidad pública por el PP

Los diputados de Más Madrid Mónica García Gómez y Eduardo Gutiérrez y el portavoz del grupo parlamentario en la Asamblea de Madrid, Pablo Gómez Perpinyà, han denunciado este lunes la "privatización de la sanidad pública" en la región ante el Tribunal de Cuentas y la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. Han presentado dos informes, uno sobre el la Fundación Jiménez Díaz y otro sobre la construcción de hospitales durante la etapa de Esperanza Aguirre.

Más Madrid considera que el modelo sanitario del Partido Popular "expolió" la sanidad pública madrileña durante años. "Hoy sabemos [en referencia a los informes que han presentado] que las derivaciones a la sanidad privada nos han costado 700 millones de euros hasta el día de hoy a todos los madrileños, y podríamos llegar a los mil millones a finales de año", han afirmado los diputados. "Se podrían haber cometido delitos de fraude, de malversación y de competencia desleal", ha señalado el portavoz de Más Madrid ante la puerta del Tribunal de Cuentas.

En el caso de la Jiménez Díaz. Más Madrid pone de manifiesto el aumento de las deudas pendientes de pago de este centro privado integrado en la red pública. Según Más Madrid, la deuda es exponencial: Si en 2015 ascendía a 58 millones por 22.000 derivaciones de pacientes, en el 2018 llega a los 200 millones de euros por 69.000 derivaciones.

El segundo informe que han presentado los políticos de Más Madrid denuncia lo que considera el modelo de "especulación" por el que se construyeron siete hospitales de gestión privada en la región. El partido habla de "sobrecostes desproporcionados y una nula transmisión de riesgos al sector privado gracias a la ausencia de mecanismos de control reales, que en plena crisis, ha permitido que las concesionarias hayan obtenido unos beneficios indecentes de hasta el 40% (según los Registros Mercantiles)". Más Madrid aseguraba haber obtenido siete versiones diferentes sobre qué porcentaje del canon anual pagado a las sociedades concesionarias está destinado a la amortización de la construcción y qué porcentaje al pago de los servicios no sanitarios, lo que achaca a la opacidad de las cuentas oficiales. De las cifras, el partido deduce un sobrecoste de entre 1.200 y 1.600 millones de euros solo por el concepto de la construcción y entre 1.975 y 3.483 millones por el contrato total.

No es la primera vez que Más Madrid registra una denuncia contra la gestión del PP de la sanidad madrileña, ya lo hizo en octubre de 2018 cuando formaba parte de Podemos. Los diputados denunciaron entonces supuesto sobrecostes pagados por la Comunidad por la derivación de pacientes a la Fundación Jiménez Díaz. La formación política pidió una investigación que hoy continúa abierta. "No están archivadas pero aún no sabemos nada. Damos por hecho que siguen investigando", ha dicho García al respecto.

Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de Vecinos en Instagram