‘Paquito forever’ vuelve a Nueva York

El 24 de febrero Joan Vázquez subirá al escenario del Club Cumming de Nueva York con Paquito Forever, el musical homenaje al actor Paco Alonso (1934), cabaretero, transformista y cantante catalán que vivió 30 años en Estados Unidos, el siglo pasado. Todo empezó con la versión de Flor de nit que hizo Víctor Álvaro en el Almería Teatre, en 2014. Joan Vázquez interpretó a Paquito, el personaje que en la obra original, la de 1992 de Dagoll Dagom escrita por Manuel Vázquez Montalbán, representó Paco Alonso. "Ese papel me cautivó, me aportó muchísimo", explica ahora Vázquez. "Tras dos temporadas, nos planteamos que se podría hacer un musical sobre Paquito".

Fue una obra conjunta, entre Víctor Álvaro, Frank Capdet y el propio Vázquez a la que Gerard Alonso puso música y coplas y de la que Fran Arráez escribió el texto definitivo. "El proceso de creación fue muy chulo. Cuando empezamos esa escritura, yo estaba precisamente en Nueva York, con Something’s coming, de Sondheim, Víctor estaba en Barcelona y Frank, en Madrid...". Salió un monólogo cantado e interpretado, con canciones originales que no eran meros divertimentos sino que narraban la historia de Paco y con pinceladas de canciones históricas. "Hay referencias a mitos: Mary Santpere, Carmen de Lirio, Lola Flores... Era muy mitómano".

De Sondheim a Ocaña Joan Vázquez lleva meses intensos en Barcelona. El otro espectáculo con el que Joan Vázquez ha estado en Nueva York, Something’s coming, de Sondheim, lo pudimos ver durante las Navidades en el Maldà, en Barcelona. Al regreso de Estados Unidos, durante todo el mes de marzo Joan Vázquez hará temporada en el Escenari Brossa con Ocaña reina de la Rambla, que se representó tres días en la Beckett. Antes, en noviembre, celebró sus 20 años en los escenarios con 20 anys no son ná, en la sala Barts.

Pero Joan Vázquez, como la mayoría de la gente, no sabía nada de Paco Alonso. "Era muy desconocido, de hecho, uno de nuestros incentivos al hacer la obra era dar a conocer a esta figura, una de tantas que han currado toda su vida sin tener demasiada repercusión. Luego la gente te decía: sí, lo recuerdo de las series [de Dagoll Dagom] Oh, Europa y Oh, Espanya! en la tele… Y descubren que bailó en el famoso show de Las Vegas de Frank Sinatra, que estuvo con Eddie Fisher, con Jimmy Durante, en el Radio City Hall, en el Village Gate… ¡Hizo muchísimas cosas sin que el foco recayera en él!".

La obra empieza con la audición que hizo Alonso para obtener su papel en Flor de Nit, en 1992. La anécdota es divertida: "Vázquez Montalbán estaba preocupado porque no encontraban a nadie para el personaje de Paquito", cuenta Joan Vázquez. "Buscaban a alguien que hiciera transformismo, que supiera algo de flamenco, que cantara... Cuando ya estaban desesperados, se presentó Paco Alonso con una maleta llena de vestidos y con fotos suyas de Nueva York, pidiendo hacer el casting. Al entrar, los dejó a todos boquiabiertos y Montalbán dijo: 'Este tío es exactamente el que yo me había imaginado'. De modo que la obra empieza así, con Paco Alonso que va a audicionar y la voz en off de Joan Lluís Bozzo [director de Dagoll Dagom] dirigiéndose a él: 'Cuéntanos algo de tu vida...'. Y él empieza a largar…"

Y el público empieza a recorrer, entre canción y canción, la historia de Paquito, una vida intensísima. Empezó en el ballet del Liceo. Con el famoso ballet de Antonio actuó en Francia, estuvo en Londres, donde también hizo cine (Diferente, "una película muy cutre y atrevida sobre Alfredo Alaria y su homosexualidad que el régimen, incomprensiblemente, compró…", dice Vázquez). Y Nueva York, donde una gira que debía empezar en el Radio City Hall se canceló y él decidió quedarse allí, ya en los años 60. "Hizo un trueque con el que llevaba la gira: 'Si me dejas quedarme con los vestidos para las funciones, me quedo y te ahorras el billete de vuelta'. Se quedó y montó una compañía de baile", explica Joan Vázquez. Dio clases de flamenco en el Broadway Dance Center de Nueva York, invitado por Jimmy Rogers: "Los del mundo jazz estaban flipando con el flamenco", dice el actor. "Y allí conoció al que trabajaba con el coreógrafo de West Side Story, Gerome Robbins, y fue reclutado para una gira por Dinamarca, en la que hizo el papel de Chino".

Paco Alonso no vivió como un rey, ni mucho menos, pero tampoco conoció la precariedad. "Vivió bien", resume Vázquez. "Fue como el clásico secundario del cine al que has visto en mil películas pero no sabes cómo se llama y que, cuando muere, le dan un Oscar honorífico". En el New York Times le llegaron a hacer una crítica ("¡buena!", recalca Vázquez, "por eso la proyectamos en el espectáculo") de Españolísimas, el único espectáculo que realizó como solista, en el que cantaba coplas y hacía transformismo. Además, Estados Unidos le brindó la libertad sexual de la que nunca habría disfrutado en la España de Franco: "Allí se vivía la sexualidad con plena libertad, todo lo contrario que aquí", subraya Vázquez.

ampliar foto Joan Vázquez luce uno de los trajes de Paquito. sonia ochoa

En 1992, con su madre enferma, regresó Barcelona. Fue entonces cuando se enteró del casting de Dagoll Dagom... donde empieza esta historia. Murió justo la semana antes de que se estrenara el Flor de Nit en el Almería, en 2014. "No llegamos a conocerlo, seguro que habría asistido al estreno, como hicieron muchos de sus compañeros", dice Joan Vázquez.

El público neoyorquino

Joan Vázquez ya ha estado en Nueva York, con el espactáculo de Sondheim, pero la copla y el transofrmismo son otra cosa. ¿Cómo lo puede entender el público americano? "Tenemos la experiencia de Londres, donde fue muy bien", dice el cantante. "Allí descubrimos que Paquito trascendía frontesas, que la gente se encariñaba con el personaje, con sus sueños de superación, con su carácter jovial, con que era muy cachondo.... Y la mayoría de los espectadores eran ingleses, ¿eh?". En el fondo, la vida de Paquito se puede interpretar como el sueño americano: "Alguien que ha nacido en un lugar políticamente difícil y se va a hacer las Américas y le sale bien".

"La magia es que estamos en un sitio pequeño y cabaretero que a él le habría encantado, el Club Cumming, en el East Village, el local propiedad de Alan Cumming, un actor inglés muy implicado con toda la cultura gay, el movimiento gay, y la subcultura del Village, donde ha actuado mucha gente, Paul McCartney, por ejemplo".