50 días de vacaciones en la Asamblea de Madrid, ¿son muchos o no? Los portavoces responden

PABLO GÓMEZ PERPINYÀ (MÁS MADRID) | "Días perdidos"

1. No creo que tenga mucho sentido que los diputados tengan un parón más largo que el de los niños en verano, pero lo más grave es que hay diputados que están de vacaciones también en las sesiones ordinarias: no hacen nada. Nosotros nos limitamos el salario a tres salarios mínimos.

2. Sí.

3. Me he reunido con diversos colectivos de la sociedad civil. He registrado 28 preguntas de respuesta oral al gobierno, y he participado en la elaboración de una proposición no de ley para instar al Gobierno de la Comunidad a colaborar con el Gobierno de España y otra proposición no de ley contra el veto parental.

4. Si de lo que hablamos es del trabajo parlamentario del gobierno, han sido 50 días perdidos para los madrileños.