Cómo la Comunidad de Madrid anunció un mismo plan seis veces

La locomotora económica de España, la Comunidad de Madrid, tiene por fin un Plan Industrial, no dos ni tres. Solo uno, aunque haya cambiado tres veces de nombre, otras tres el dinero destinado y se haya presentado ante los medios al menos seis veces desde noviembre de 2018. El Plan Industrial 2020-2025 fue presentado de nuevo este miércoles en Alcalá de Henares, esta vez por el consejero de Economía, Manuel Giménez. Ya es definitivo, asegura su equipo. Ya no habrá modificaciones porque a diferencia de las ocasiones anteriores ahora está terminado.

Pero antes del acto de este miércoles el documento, que no tiene valor vinculante y es solo una guía, fue noticia en medios regionales en varias ocasiones. Se acercaba la campaña electoral de mayo y el plan estratégico invitaba a soñar con una industria más fuerte para una región que pocos asocian con fábricas, robots o inteligencia artificial. “Tenían mucha prisa por salir en prensa”, critica el representante de Comisiones Obreras que participó en la elaboración, Juan Carlos García, secretario de Políticas Sectoriales. Según las fuentes consultadas, es la primera vez que la región tiene un plan plurianual con una estrategia industrial.

En la primera presentación, el 18 de noviembre de 2018, el Plan Industrial 2018-2023 no era más que un borrador que aún no tenía el visto bueno de patronal o sindicatos. Lo había elaborado la Real Academia de Ingeniería, que se lo adjudicó en marzo por 56.265 euros en un concurso público. La entonces consejera de Economía, Engracia Hidalgo, dijo que su cuantía iba a ser de 402 millones e incluso detalló para la prensa que tendría 36 instrumentos y tres iniciativas emblemáticas para alcanzar seis objetivos estratégicos.

Tres meses más tarde, el 15 de febrero, el presidente regional, Ángel Garrido, se hizo la foto en un polígono de Torrejón de Ardoz para anunciar “la inminente aprobación” de un plan que ya había cambiado de duración: 2019-2025.

El 9 de mayo, víspera del arranque de campaña para las autonómicas, el viceconsejero de Economía Javier Ruiz Santiago presentó el plan ante empresarios de Alcalá de Henares. Entonces la cuantía del plan ya ascendía a 585 millones. Y tras las elecciones, el presidente en funciones, Pedro Rollán, apareció el 18 de junio tras una reunión del Consejo de Gobierno para decir que el plan fue "aprobado hoy", según una nota de prensa de la propia Comunidad.

Cuando todo el mundo daba por hecho que el plan ya era una realidad, el vicepresidente Ignacio Aguado apareció siete meses más tarde, el pasado 22 de enero, para anunciar tras otro consejo de Gobierno una nueva “aprobación”. Al parecer, según reveló el periódico digital Madrid Diario, Rollán había hecho un anuncio equívoco. En otra nota de prensa de la Comunidad con los anuncios del consejo de Gobierno de aquel día, aparece que lo que fue aprobado fue el obligatorio informe de impacto medioambiental, que debe acompañar a los actos de la administración.

Para añadir confusión, el plan que presentó Aguado se llamaba 2020-2025 (nuevo cambio de fechas) y estaba dotado con 514 millones (71 millones menos).

El nuevo consejero de Economía, Giménez, explicó este miércoles en la sexta aparición que el plan que se presentó el año pasado tenía “mucho potencial de evolución”. Esta última aparición no era una nueva presentación general del plan, sino dirigida a los empresarios de Alcalá de Henares, explicó luego un portavoz. "Vamos a presentar el plan en todos los núcleos industriales", añadió. Varios grandes medios, entre ellos Telemadrid y las filiales en Alcalá de radios nacionales, asistieron al acto.

Ahora aseguran que el contenido es inamovible, pero lo cierto es que el documento de 127 páginas es una especie de lista de deseos. Su valor es político y no jurídico. Cada año de ahora a 2025 su cumplimiento dependerá de la voluntad del gobierno de Isabel Díaz Ayuso y su posible sucesor. De ellos penderá la ejecución de las subvenciones a Pymes para que inviertan en I+D+i, los talleres de formación o las campañas para atraer inversores extranjeros. [Consulte aquí el Plan Industrial 2020-2025 de la Comunidad de Madrid].

Según fuentes de la consejería, 70 millones del plan plurianual ya están asegurados para este año. De esos, 3,5 millones se destinarán a obras de mejora en los polígonos del Corredor del Henares, según les dijo el consejero Giménez a los empresarios en Alcalá.



Lejos de Cataluña



A pesar de esa eventualidad, patronal y sindicatos valoran como muy positivo que por fin haya un plan industrial para Madrid, un territorio donde la industria solo representa el 11% de la economía regional, casi la mitad que en Cataluña y mucho menos que regiones punteras de Alemania. El plan busca fomentar la industria de alta tecnología, favorecer la transición energética, incrementar las exportaciones industriales o mejorar la formación de los trabajadores madrileños.

El secretario general de UGT Madrid, Luis Miguel López Reillo, celebra el interés del nuevo consejero, de Ciudadanos, en quien nota una actitud distinta a la de gobernantes anteriores. “El PP no se ha tomado nunca en serio la cuestión de la industria en Madrid. Es la región más rica pero tiene mucha hostelería, turismo, empleo precario y temporalidad”, dice López Reillo.

Advierte al Gobierno de Ayuso que si no respeta los compromisos, UGT protestar: “Si no cumplen, mal asunto. Yo no firmo cosas para que luego no se hagan”.

Otro participante en el plan, José María Roncero, presidente del Consejo de Industria de la patronal, CEIM, lamenta algunas presentaciones del plan con carácter “ventajista”, pero dice que al menos han servido para dar visibilidad a la industria madrileña, para que los empresarios conozcan las ayudas y los jóvenes piensen en formarse. Si por él fuera haría una gira por la región: “Que se hagan actos, jornadas... pero que sirvan para dar a conocer su contenido”.

Una región rica con una industria pobre El Plan Industrial 2020-2025 no contiene solo buenos propósitos. Parte del documento de 127 páginas consiste en un diagnóstico severo sobre la industria en una región donde predominan mensajes optimistas. A la cola de Europa: En el 83% de las regiones de la Unión Europea la industria y las manufacturas tienen más importancia relativa que en la Comunidad de Madrid.

En el 83% de las regiones de la Unión Europea la industria y las manufacturas tienen más importancia relativa que en la Comunidad de Madrid. Poca innovación: La Comunidad de Madrid ocupa el sexto puesto nacional por número de empresas innovadoras tecnológicas.

La Comunidad de Madrid ocupa el sexto puesto nacional por número de empresas innovadoras tecnológicas. Formación inútil: Universidades y centros de FP de la región no se orientan a las necesidades de la industria. Escasa generación de patentes.

Universidades y centros de FP de la región no se orientan a las necesidades de la industria. Escasa generación de patentes. Universidades aisladas: Bajo nivel de cooperación entre universidad y centros de conocimiento y la empresa, que se traduce en una debilidad en la absorción del conocimiento generado en I+D+i, según el plan.

Bajo nivel de cooperación entre universidad y centros de conocimiento y la empresa, que se traduce en una debilidad en la absorción del conocimiento generado en I+D+i, según el plan. Pocas exportaciones: Escasa participación de la industria madrileña en las cadenas globales de valor internacionalmente.

Escasa participación de la industria madrileña en las cadenas globales de valor internacionalmente. Elevado precio de la energía: Absorbe una parte importante de los costes directos del producto final y afecta de forma global a la cuenta de resultados.

