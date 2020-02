Eran las 9.10 de este domingo cuando varias patrullas de la Policía Municipal de Madrid acudieron al polígono La Cerámica, en el distrito de Puente de Vallecas, tras recibir la llamada de un vecino que se quejaba del ruido de uno de los locales, el número 76 de la calle La Cerámica.

Según cuenta una portavoz policial, los propios policías escucharon la música a todo trapo nada más llegar. Abran, policía, dijeron los agentes al encontrarse con la puerta del local cerrada. En ese momento comenzaron a escuchar gritos de auxilio de las personas que estaban en el interior. "¡Por favor, sáquenos de aquí, que no nos dejan salir!", oyeron los policías, que también escucharon a otras personas que les instaban a callarse: "¡No hagáis ruido!".

Al comprobar que era "imposible" abrir la puerta, pidieron refuerzos y un equipo de bomberos para poder entrar en la nave. A las 10.40, cuando los bomberos estaban a punto de apalancar la puerta, alguien abrió y se produjo una "estampida". Unas 60 personas, todas adultas, salieron en tromba al exterior. Inmediatamente, la puerta se cerró de nuevo.

Agentes de #PuenteDeVallecas,, al acudir a un aviso por ruidos en un local, encontraron a 60 personas en su interior, a las que no permitían salir. Tuvo que colaborar la Unidad de Apoyo a la Seguridad #UAS y personarse @BomberosMad.

La policía aporreó la puerta para que abrieran de nuevo. A los 15 minutos, y ante la insistencia de los agentes, se volvió a abrir la puerta. Los agentes inspeccionaron el local, de dos plantas. En la de arriba, quedaban otros 14 clientes que no habían podido salir y que fueron identificadas. En total, 74 personas atrapadas.

También estaba el titular del local, al que no se le detuvo porque en principio se enfrenta a una sanción administrativa, no a un delito. No tenía licencia de actividad de ningún tipo, por lo que la discoteca era del todo ilegal, pero se investiga si puedo haber incurrido en un delito de detención ilegal al no dejar salir a sus clientes.

La policía cree que el dueño cerró la puerta al excederse del horario habitual, ya que las discotecas en Madrid cierran a las 5.30. La policía desconoce cuánto llevaba operando y explica que en el local consta una asociación cultural, Studio 76. En su web, afirman ser un club nocturno, aunque en la zona de contacto por el nombre de la empresa figura Asociación Cultural Musical Artistas Gráficos y Audiovisuales."Studio76 es cultura electrónica. Construimos nuestro mensaje a través de la producción, promoción y difusión de la electrónica", dicen los promotores en la página, donde añaden que nació en 2013.

Los agentes también encontraron tanto en el interior del local como en las inmediaciones, esparcidas, restos de sustancias estupefacientes, y dos cuchillos de 16 centímetros. Levantaron cinco actas por tenencia de drogas, una de armas y un acta de infracción de la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. El local no ha sido precintado porque es el órgano instructor quien decide si se cierra.

