Rocío Jurado ‘revive’ en un musical creado por su hija

"¡Rocío Carrasco, hija de la gran puta!". Eso le diría Rocío Jurado a su hija al ver el homenaje que ha montado para su madre. "Eso lo usaba para decirte que te odiaba y que te amaba, y en este caso sería para decirme que me ama", ha contado Carrasco en la presentación del musical, titulado Que no daría yo por ser Rocío Jurado. Se estrena el 14 febrero en Huelva y rodará por toda España para recordar las míticas canciones de la gaditana, fallecida en 2006. El 10 de octubre llegará al auditorio de Boadilla del Monte (Madrid) y también se podrá ver en la capital, aunque la fecha y el teatro no se han cerrado todavía.

"Las canciones no son solo de Rocío Jurado, son el hilo musical de la biografía de muchas personas, de muchas edades", ha declarado Carrasco en la presentación del show este viernes en Madrid. Como una ola, Lo siento mi amor, Qué no daría yo, Como yo te amo, Paloma brava, entre otras canciones, formarán parte del repertorio que pretende que el público conozca a la cantante más de cerca. "Sus valores, cómo era ella como persona, están en la obra", ha explicado Carrasco. Los detalles y anécdotas de la vida de la cantante fuera del escenario tendrán su lugar, como la relación próxima que tenía con los fans. "Había muchos que se parecían más a familiares", ha asegurado su hija.

Anabel Dueñas, exconcursante de Operación Triunfo, será la encargada de interpretar los temas. "Hay que echarle un par de huevos", ha declarado. Dueñas cantará la canción que la ha traído hasta aquí: Punto de Partida. La interpretó en el programa de televisión y capto la atención de Carrasco: "Pensé que esa canción solo la podían cantar Rocío Jurado y Mónica Naranjo, pero cuando vi a Anabel supe que ella estaría si yo montaba algo".

Dueñas, devota de la de Chipiona de toda la vida, asegura que siente que ha conocido a Rocío Jurado en persona. Durante el proceso de creación han repasado la vida de la cantante, su personalidad y sus detalles. "Ha sido una locura, yo he crecido con esas canciones y es en ellas donde realmente me siento a gusto", ha dicho Dueñas. Han huido de las imitaciones, aseguran la intérprete y la creadora del show, pero la esencia de La más grande está en la obra. Rocío Carrasco ha reconocido que en muchos ensayos tenía que salir porque se echaba a llorar de la emoción. “Es lo más importante, más arriesgado y de mayor responsabilidad que he hecho, pero he pasado a verlo como lo que es: algo maravilloso”, ha dicho la hija de la cantante.

El espectáculo es la manera de la hija de Rocío Jurado de mantener y revivir el legado de la coplista. El testigo de su madre, ha asegurado Carrasco, ha sido recogido por varias mujeres del panorama nacional: Rosalía (“un fenómeno increíble”, ha confesado), Mónica Naranjo, Malú o Vanesa Martín. Carrasco prepara otra homenaje para su madre: un museo en Chipiona, proyecto que ya ha sido aprobado por el Ayuntamiento del municipio. Si le preguntan por más homenajes, por canciones inéditas, por nuevos homenajes, Carrasco no desvela nada: “Todo se andará”.

Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de Vecinos en Instagram