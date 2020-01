Cultura, con 287 millones, vuelve a superar el 1% de las cuentas

La consejera de cultura Mariàngela Vilallonga explicaba al comienzo de su intervención para presentar en el Parlament las cuentas de cultura que Facebook le recordaba que hace dos años había escrito que su palabra favorita del día era “examen”, y explicaba la etimología del término, algo de lo que es especialista como buena latinista. Ayer le tocó a ella examinarse delante de los grupos de la oposición para ver si aprobaban las cuentas que la Generalitat quiere sacar adelante para todo este curso, después de tres años sin hacer y tener los presupuestos prorrogados. “Son mejores, pero todavía no son los mejores”, sentenció Vilallonga, antes incluso de entrar en materia.

La consejera explicó los grandes números: 286,6 millones de euros, lo que supone un 1,1% del gasto total; una cifra que representa un crecimiento de 38 millones de euros, un 14,5% del último ejercicio (2017), pero que se mantiene lejos del 2% que reclama el sector y el propio departamento, ya que para ella, “la cultura es tan social como otros departamentos”.

Según Vilallonga, las cifras “que me he tenido que estudiar para presentarlas a ustedes”, pueden presentarse de diferentes formas. Ella dijo que estos 287 millones son bastante cercanos a los 297 millones de 2011, por lo que se estaría cerca de superar el largo periodo de la crisis. Pero si a estos 286,6 millones se les suma un 15,2% del gasto financiero finalista y el patrimonio cultural derivado del pase del 1% al 1,5% (3,7 millones) la cifra llegaría a los 301 millones. Un guarismo al que se le suma por primera vez un millón por la tasa turística y 27 millones para 62 proyectos financiados con Fondos Feder que se han cerrado hace poco. Estas cifras le llevan al departamento a asegurar que se recuperan el gasto cultural por cada catalán que pasa a ser cercana a los 40 euros (la misma cantidad que en 2011, después de tocar fondo en 2008 con menos de 29 euros por persona).

Entre las aportaciones más destacadas, las relacionadas con los museos, uno de los objetivos principales, para la consejería: 2,2 millones para la nueva sala de exposiciones en el Palau Victoria Eugènia “estará en 2021, soy más optimista que su director”, dijo; una cantidad que incluye un Fondo Feder para renovar la colección; 1,5 millones para el Museo de Lleida, 300.000 para licitar el proyecto para fusionar el Museo de Historia de Catalunya y el de Arqueología y 5,4 millones para consolidar el sistema museístico de Cataluña, además de 2,9 para la Agencia Catalana de Patrimonio. Casi siete millones para bibliotecas; cinco millones para teatro y circo y 2,3 para acabar el sistema de archivos comarcales y medio millón para ampliar el Arxiu Nacional de Catalunya.

Otras de las cifras es que se recuperan los 16 millones de destinados al sector audiovisual perdidos tras la sentencia del TC de 2017 y otros seis para dinamizar el sector y 4,2 millones para el mundo editorial; los 8,9 millones para el Liceo y otros 5,67 para el Auditori, mientras que se destina un millón más para los creadores literarios y otro para la cultura popular.

Pero para la oposición estos números no han servido para superar el examen de la consejera. Ciudadanos la acusó de poner la cultura al borde la quiebra mientras que el PSC le echó en cara que los números “son claramente peores”. El portavoz de este grupo, Rafael Bruguera, le dijo que si no computaba con 2010 porque el departamento incluía Medios de Comunicación, tampoco en ese momento estaba Normalización Lingüística, por entonces en Presidencia, por lo que los resultados no serían tan optimistas. Para él es necesario sumar otros 120 millones para considerar que se ha salido del túnel. “Presentaremos una moción el que explicaremos como obtenerlos. De un total de más de 25.000 millones de euros del gasto de presupuesto, no debe ser imposible”.