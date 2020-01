Un hombre agrede a dos agentes y se fuga de los juzgados de Madrid

Un brasileño, de 32 años, fue detenido en el aeropuerto de Madrid por llevar cinco kilos de cocaína encima. Después, tal y como exige el protocolo policial, fue acompañado por la Guardia Civil a los calabozos que en este caso eran los de Plaza de Castilla. Una vez aquí, fue desposado para firmar unos documentos. En ese momento propinó unos puñetazos a los agentes, huyó hacia la puerta, saltó la valla que cierra el recinto y se disolvió entre las calles. Sigue en busca y captura.

El detenido, que no tenía antecedentes, es un hombre muy corpulento, según fuentes del instituto armado. Cuando los guardias avisaron a la Policía Nacional, encargada de la seguridad en la sede judicial, varios agentes salieron a buscarle pero no le encontraron, según han confirmado a Efe fuentes policiales que añaden que no fueron informados del incidente en el momento, sino transcurrido un tiempo.

Tras la huida, los guardias salieron corriendo y avisaron al Juzgado de Guardia, al fiscal, y a los dos policías nacionales de la puerta, que intentaron localizarle sin éxito. A las 12.00 el juez emitió una orden de busca y captura. Junto al brasileño viajaba otro compañero que sigue detenido. "El detenido podría pertenecer a un escalafón menor de una red de narcotráfico de cocaína con conexiones en España", han indicado fuentes policiales a Europa Press.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles, que ha expuesto en otras ocasiones los problemas relacionados con la custodia de detenidos o presos en los juzgados y ha presentado una queja en este sentido al Defensor del Pueblo, ha asegurado tras conocer este suceso que "se debe a la falta de coordinación existente entre ambos cuerpos y la duplicidad de bases de datos".

"Además, en este caso concreto, se debe a que la Guardia Civil se encuentra realizando una función que le corresponde a la Policía Nacional", encargada en Madrid de la custodia de detenidos y presos en los juzgados de Plaza de Castilla y de Julián Camarillo, entre otros lugares como hospitales, en virtud de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

