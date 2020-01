Rebelión contra la ley del deporte impulsada por las federaciones

El deporte catalán se encuentra dividido entre partidarios y detractores de la nueva ley del deporte que se fragua ya en el Parlament después de que la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) impulsase una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) y pactase con el Govern. Los opositores se han unido en una nueva plataforma, Esport Som Tots, y amenazan con movilizaciones si la nueva ley “no representa al 100% del sector”.

Nadie parece confiar en nadie en el mundo del deporte catalán, que vive una situación de discordia que parecía imposible hace tres años. Las grandes entidades del sector acordaron en enero de 2017 el Pacto Nacional de la Actividad Física y el Deporte, un documento de consenso que era el punto de partida de una futura ley. “Pero la UFEC inició una Iniciativa Legislativa Popular de manera personal, en busca de una mayor financiación del deporte federado y no de todo el sector”, denuncia Pere Manuel, líder de Esport Som Tots. Se rompió el consenso. Y empezaron los recelos, que fueron subiendo y bajando de intensidad según el momento.

La Unió de Federacions Esportives de Catalunya consiguió un gran apoyo popular. Recogió más de 150.000 firmas favorables, pero también cosechó el rechazo de las entidades que ahora conforman la nueva plataforma de oposición. “La iniciativa pretende crear un nuevo organismo que asuma competencias públicas y decidir las actividades subvencionadas. Es un monopolio”, denuncia Esport Som Tots. La UFEC lo niega. “Es falso. No se privatiza nada. Y esta ley, además, no afecta a estas entidades que se oponen”, responde Gerard Esteva, presidente de la UFEC.

El secretario general del deporte, Gerard Figueras, tampoco veía clara la propuesta de Esteva, que pareció ensombrecerle. “Hubo un conflicto de egos”, explica una fuente próxima a los dos líderes sobre las negociaciones. Tras meses de desencuentros, Figueras y Esteva pactaron un texto común, actualmente en trámite parlamentario con el aval de Junts per Catalunya, ERC y el PSC.

“La respuesta del Govern fue tibia. Pactó bajo la presión las firmas recogidas por la UFEC. El consenso actual es muy precario porque no se buscó un acuerdo de todo el sector”, lamenta ahora Pere Manuel. Esteva discrepa: “Todos hemos cedido. El texto actual no satisface a nadie en su globalidad. Por lo que no hay ganadores. Pero quizás no hemos explicado a quién va dirigida específicamente la ley”. Afecta a la relación entre la administración y las entidades sin ánimo de lucro.

Amenaza de protestas

La situación actual resulta compleja y las protestas del sector aumentan. “Tomaremos las medidas que sean necesarias para trasladar nuestra inquietud”, avisa Esport Som Tots. Ramon Canela, director de los gimnasios DiR y miembro de la plataforma, propone recoger firmas: “¿Quién es la UFEC para pretender dirigir todo el sector deportivo catalán? Si ellos recogieron 150.000 firmas a favor, nosotros podemos hacer lo mismo en contra. ¡Y conseguir muchas más!”.

El próximo día 3 de febrero se celebra un coloquio con todas las partes implicadas. “Es un espacio para compartir ideas”, explican desde la organización. Y para apaciguar la rebelión que se gesta en el deporte catalán.