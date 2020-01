La comisaría conjunta de Ciutat Vella no estará lista en verano

La crisis de seguridad a la que se enfrentó Barcelona el pasado verano dio lugar a una serie de promesas que de momento no se están cumpliendo. Una de ellas surgió en la última Junta Local de Seguridad celebrada el pasado julio en el Consistorio en la que se acordó buscar un emplazamiento para una oficina policial conjunta —de Mossos d’Esquadra y Guardia Urbana— en el centro de la capital catalana. El emplazamiento no se ha encontrado todavía por lo que con toda seguridad, y después de consultarlo con fuentes de ambos cuerpos, no hay suficiente tiempo para que una comisaría de estas características esté preparada antes del próximo verano.

El pasado mes de julio, y después de que la inseguridad se convirtiera en el principal problema de los barceloneses, Consistorio y Generalitat apostaron por unificar esfuerzos y crear una nueva dependencia en el centro de la ciudad para disuadir a los delincuentes y atender a las víctimas, principalmente, de robos y hurtos. El Ayuntamiento pronto destacó que las antiguas dependencias de los Mossos del interior de la estación de Metro y Renfe de plaza Catalunya se cerraron por reformas en noviembre de 2017 y no se han vuelto a abrir. Pese a que el emplazamiento es céntrico, el que era director de la Policía de la Generalitat el pasado verano, Andreu Joan Martínez, descartó reabrir la dependencia alegando que la instalación del subsuelo no cumplía con los criterios de seguridad, accesibilidad y visibilidad que requería una nueva comisaría. Martínez exigía que la nueva dependencia debía ser céntrica pero, además, debía estar “a pie de calle”.

Después de aquella negativa, el Ayuntamiento expresó su voluntad de atender con “carácter inminente” la apertura de una nueva oficina policial. Fuentes cercanas a la negociación aseguran que se ha propuesto una nueva ubicación aunque no se ha hecho público el lugar que Interior lleva meses estudiando. Las mismas fuentes aseguran que a cinco meses de la temporada de verano es casi imposible realizar las obras para que esta nueva comisaría entre en funcionamiento.