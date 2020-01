Barcelona premia a dos iniciativas tecnológicas para mayores

El Ayuntamiento de Barcelona, en colaboración con la fundación Mobile World Capital, ha premiado este miércoles dos iniciativas destinadas a facilitar la vida de las personas mayores que residen en la ciudad. El jurado ha premiado a los ganadores con 100.000 euros tras recibir 53 propuestas de 14 nacionalidades. La dotación económica se destinará a financiar una prueba piloto de los inventos. El primero es un robot que recuerda a su usuario las necesidades diarias como la medicación o la alimentación, el segundo es un organizador de contactos virtual, que facilita encontrar a una persona.

Eduard Martín, director de 5G en Mobile World Capital, ha destacado el uso de esta tecnología móvil en todas las candidaturas presentadas. "Se ha valorado la personalización de los servicios y la accesibilidad económica a estos dispositivos", ha afirmado el empresario. "Hoy es un día extraordinario porque no siempre podemos celebrar la tecnología al servicio de las personas", ha añadido tras recordar el creciente peso de la tercera edad en la sociedad. Más de 90.000 personas mayores de 64 años viven solos en sus hogares, según la última encuesta de la Agència de Salut Pública de Barcelona. Esto supone aproximadamente un 14% del total.

Misty II es un robot con una altura similar al de un animal doméstico capaz de comunicarse con sus interlocutores humanos. Su diseño, blanco y con ojos azulados, recuerda a una miniatura del robot EVA en la oscarizada película WALL·E. Esta máquina está programada para recordarle a sus acompañantes sus necesidades diarias de medicación o alimentación, preguntarles por su estado de salud o incluso comunicarse por videoconferencia con servicios médicos. Jaume Saltó, primer ejecutivo del Grupo Saltó y presidente de la Cámara de Comercio de Lleida, ha pedido en su discurso un mayor reconocimiento hacia las pymes y que la tecnología esté al servicio de las personas. "Hay que fomentar proyectos que aporten calidad de vida a las personas mayores y desde un punto de vista asistencial", ha reclamado Saltó.

El segundo premio ha sido otorgado a la empresa Cisco. Se trata de un organizador de contactos virtual, el cual facilita los pasos necesarios para encontrar a una determinada persona. El proyecto Deleting Loneliness (Eliminar la soledad) también permite realizar videollamadas y participar en actividades fuera del domicilio mediante unas gafas de realidad virtual.

Laia Bonet, tercera teniente de la alcaldía de Barcelona y encargada de la Agenda 2030 y la transición digital, ha abogado por un uso "equitativo" de la tecnología 5G que llegue a todos los ciudadanos por igual. "Para convivir con ella como nos gustaría, hay que usarla de forma eficiente y para el bien común", ha defendido Bonet. "Debemos humanizar la tecnología para que dé respuesta a los problemas que tiene la ciudadanía. Queremos convertir a Barcelona en la capital de la tecnoética", ha añadido.

Pese a las promesas de accesibilidad y bajo coste de los inventos premiados, desde Mobile World Capital aún no se atreven a aventurar precios y fechas de lanzamiento tras la prueba piloto. "El objetivo es probarlo y hacer los ajustes que correspondan antes de entregárselo a los ciudadanos", indican fuentes de la empresa.

La entrega de premios ha concluido con una conferencia de Mireia Fernández-Ardèvol, investigadora de la Universitat Oberta de Catalunya, sobre digitalización. "La tecnología no es neutral", ha advertido Fernández, "y no podemos prever todos sus efectos. Esto se amplifica en el caso de las personas mayores". La experta ha pedido a los asistentes que no pequen de tecnoptimismo o tecnopesimismo y que ejerzan un uso responsable de las herramientas digitales sin ensalzarlas ni demonizarlas.