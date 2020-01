Conciertos para la semana del 13 al 19 de enero: un Price de estrenos anhelados

El Inverfest sigue marcando la agenda con citas de las que agotan el papel. Pero atención a los recintos pequeños (Conde Duque, Galileo, Central, Clamores, El Chico Feo) y al maravilloso tributo en San Sebastián de los Reyes a Nuestro Pequeño Mundo, una de las bandas más avanzadas en el Madrid de hace medio siglo.

Lunes 13

Bob Sands. Facebook

Poca chicha, más allá de que el cuarteto de Bob Sands emprende estadía de tres noches en el Café Central (16,5€), y tanto ese recoleto escenario como el infatigable saxofonista de Manhattan, vecino de Madrid desde 1992, son valores infalibles.

Martes 14

Quique González. Víctor Sainz

Quique González (Price, 30€) acerca por fin a su ciudad natal las canciones de su proyecto acaso más atípico, Las palabras vividas, el primero en el que otro nombre comparte honores de portada. Se trata del poeta Luis García Montero, autor de todas las letras del álbum, que se enriquece con los arreglos y la producción acústica del violinista Diego Galaz. El resultado es una obra queda, intimista, muy introspectiva; tan hermosa como difícil de paladear desde la primerísima escucha.

Miércoles 15

Madrid fue una de las primeras ciudades europeas que en 1994 se rindió a los encantos de Noa, una ecléctica cantante israelí a la que entonces apadrinaba nada menos que el guitarrista Pat Metheny. Achinoam Nini, que tal es su nombre completo, llega ahora al Price (30€) con sus flamantes 50 años recién cumplidos, un disco francamente pintoresco (Letters to Bach, adaptaciones vocales a partir de melodías del gran genio del barroco) y la colaboración de tres de sus ilustres amigos de estas latitudes, la cantante Ana Belén, la cantaora Marina Heredia y el violinista de origen armenio Ara Malikian.

Jueves 16

Depedro. Santi Burgos

Amaia, la ganadora de Operación Triunfo en 2017 (y representante española en Eurovisión 2018, aunque mejor no tenérselo muy en cuenta), suscita una mezcla de curiosidad, admiración, suspicacia y morbo. Fue la última de la hornada en lanzar álbum, Pero no pasa nada (septiembre de 2019), y la única que se salió de la senda del pop comercial y sobreproducido para decantarse por un sonido cándido, indie y sutil, con el líder de la banda argentina Él Mató a un Policía Motorizado tomando el mando de la grabación. Habrá dos noches seguidas en el Price, con entradas agotadas, para evaluar el alcance del fenómeno. Depedro, el nombre artístico del madrileño Jairo Zavala, no dedica dos veladas consecutivas en La Riviera (20€), sino tres, para apuntalar el éxito de su gira Todo va a salir bien, un disco de colaboraciones al que siguió el año pasado Érase una vez, un proyecto más enfocado hacia la infancia. El de Aluche, ejemplo de artista perseverante que ha ido calando poco a poco, ha anunciado que se retirará una temporada de la circulación para escribir un nuevo álbum. El rock experimental de los míticos Pere Ubu, una banda de Ohio tan idolatrada e influyente como minoritaria, desembarca en el Conde Duque (15€) 42 años después de que The modern dance dejara una huella decisiva en la historia del punk-rock y el garaje. Y en el Central (16,5€), cuatro días con los estupendos Anaut, soul-rock manufacturado desde Madrid, pero en inglés y con neta vocación cosmopolita.

Viernes 17

La llegada del trío de Elliott Murphy (Galileo Galilei, 22€, también el sábado), un maldito de la canción rock yanqui que lleva cuatro décadas afincado en París, forma parte de los más deliciosos e ineludibles rituales de los eneros madrileños. Esta vez, además, su visita se prolongará hasta la tarde del lunes 20 en el Centro Actúa (Cavanilles 15, entrada gratuita), donde presenta su nuevo libro y el documental de ficción que en torno a su figura ha dirigido Emilio Ruiz, Broken poet. Entre los participantes en ese filme figura Bruce Springsteen, amigo y admirador de Murphy, aunque también el que más eclipsó su obra en los años setenta. Patax, el demoledor octeto madrileño de jazz que abraza también desde el funk al flamenco y hasta el flamenco, se deja caer por la sala But (22€). Y el dúo lucense Laura LaMontagne & PicoAmperio, una de las esperanzas de la escena novísima, despliega en El Chico Feo sus intersecciones entre el folclor, la electrónica y hasta el hip-hop.

Sábado 18

Disco de Nuestro Pequeño Mundo.

Carlos Núñez también va camino de convertirse en fijo cada enero en el Price (29€), escenario en el que repite por quinto año consecutivo. El gaitero vigués ha orillado un poco su trayectoria discográfica, pero en escena sigue comportándose como un ciclón celta. Primital, la muy iconoclasta banda de Santi Ibarretxe, estrena en Clamores (10€) su peculiar Distrakter, fusión experimental con un idioma inventado como medio de expresión. Y en el Adolfo Marsillach de San Sebastián de los Reyes, un bellísimo homenaje a Nuestro Pequeño Mundo, la banda pionera del folclor y la canción en la que militaban los añorados Juan Alberto Arteche y Nacho Sáenz de Tejada. El primero produjo luego a Radio Tarifa o Eliseo Parra; el segundo fue maestro del periodismo musical con centenares de crónicas en este periódico, siempre documentadas, amenas y ajenas a todo apriorismo.

Domingo 19

Y al Price, epicentro de casi todo lo bueno estos días, llega esta vez Juan Valderrama (24€), el hijo de Juanito Valderrama y Dolores Abril, con su Mujeres de carne y hueso. Todo poesía en femenino: mire usted qué bien.

Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de Vecinos en Instagram