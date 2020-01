Las viviendas prefabricadas para familias demandantes de asilo se instalan en Villa de Vallecas

Los primeros módulos prefabricados del centro temporal con capacidad para albergar a casi 300 demandantes de asilo comienzan a instalarse en Villa de Vallecas, en concreto en una parcela entre la carretera de Villaverde a Vallecas y la avenida del Mayorazgo —a dos kilómetros de las paradas de Renfe El Pozo y la de Vallecas—. Se han proyectado 32 viviendas de 60 metros cuadrados que podrán acoger a 292 personas, dando prioridad al perfil más vulnerable: las familias con menores a su cargo. Por ello, explican fuentes del Área de Familias, Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento de Madrid, este centro se ha planificado con entornos más recogidos, para diferenciarlos de los albergues comunes donde se alojan los demandantes de asilo. "Queremos que las familias que ya están distribuidas en diferentes localizaciones que no son propios para ellas estén en un mismo recurso, por perfiles, queremos ofrecerles un servicio adecuado a sus necesidades", añaden las mismas fuentes.

Desde hace meses, decenas de familias con niños y adultos solos, todos demandantes de asilo, esperan horas frente al Samur Social para conseguir una cama donde pasar la noche. El goteo de los últimos dos meses ha sido tan grave que los vecinos, redes y parroquias se organizaron para prestar el servicio que ninguna institución pública estaba ofreciendo: les buscaron alojamiento, comida, mantas... Incluso les pagaron noches en hostales. Desde hace unas semanas, el número de familias ha descendido notoriamente, aunque los vecinos y voluntarios no descartan que, tras el parón navideño, nuevas personas demandantes de asilo volverán a ocupar la acera frente al Samur Social en búsqueda de protección.

La respuesta del Consistorio para prevenirlo es este centro temporal, cuyo servicio lo gestionará una entidad que trabaja normalmente con el Ayuntamiento. No han querido desvelar el nombre de la empresa ya que "aún no está completamente decidido", según las citadas fuentes. El coste de esta gestión ascenderá a 4,8 millones de euros anuales. La previsión del Ayuntamiento es que las familias estén un tiempo máximo de 30 días en el centro, momento en el que pasarían a disposición de un recurso del Gobierno. "Ese sería un objetivo razonable, pero estamos en manos de que el Gobierno pueda hacerse cargo", señalaron las fuentes del Área de Familias, Igualdad, y Bienestar Social. "Tiene que ser rotatorio y temporal, la situación no la podemos asumir desde el Ayuntamiento como permanente. El Gobierno debe tomar las riendas y encauzarlas", apuntaron.

La obra, ejecutada por el Área de Equipamientos, se realizará en tres fases y supondrá para el Consistorio una inversión de 2,5 millones de euros. Durante este primer periodo, que ya ha comenzado, se construirán las 12 primeras viviendas para 96 solicitantes de asilo. Durante este mes de enero se llevará a cabo la instalación de agua, luz y saneamiento, se colocarán los muebles y el resto de accesorios. El plan del Consistorio es que todo esté listo en febrero para alojar a las primeras familias y que el centro esté al 100% de su capacidad a finales de marzo.

La Comunidad de Madrid ha cedido 26 viviendas prefabricadas, del mismo modelo que envió en 2005 desde Las Rozas a Sri Lanka por barco para atender a las familias desplazadas por el maremoto que sacudió el sur de Asia. El Ayuntamiento planea comprar otras seis, además de un módulo de acceso que servirá como recepción.

