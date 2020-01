Ana Pontón: “El BNG logró en un mes lo que no hizo Feijóo en 10 años”

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha garantizado este martes que su formación prevé dar "un gran salto adelante" en las elecciones autonómicas de este año, en las que saldrán "a por todas" para lograr un "cambio político" en la comunidad, algo para lo que reivindican el acuerdo alcanzado en Madrid con su único diputado, Néstor Rego: "El BNG consiguió en un mes más para Galicia que Feijóo en 10 años al frente de la presidencia de la Xunta", ha defendido.

En un desayuno informativo en Santiago, la líder nacionalista gallega ha querido "poner en valor el importante papel que está jugando el BNG" en la política nacional, tras el acuerdo de investidura con Pedro Sánchez, y ha recordado que "en política hay actuar con responsabilidad, seriedad y altura de miras". Sin "esconder" que el BNG mantiene su "escepticismo" y "diferencias" con los partidos que han alcanzado un acuerdo de Gobierno en Madrid, PSOE y Podemos, Ana Pontón ha garantizado que su formación trabajó durante "semanas" para alcanzar un acuerdo que "pusiera por delante los intereses de Galicia".

Para la portavoz nacional del BNG, este acuerdo es "un paso de gigante" que "va a situar las necesidades de los gallegos en la agenda del Estado", después de "años" en los que "Galicia ha estado literalmente desaparecida del debate" a nivel nacional, ya que "las fuerzas estatales pasaban olímpicamente de los problemas de Galicia" y la Xunta "no ha actuado en función" de estos intereses, si no "secuestrada por la estrategia partidista del PP".

"Gracias al escaño del BNG hay un acuerdo en el que Galicia cuenta", ha dicho Ana Pontón, que ha reivindicado cuestiones incluidas en el texto como el "poner una fecha" para la trasferencia de la AP-9 a Galicia, las rebajas de los peajes, actuaciones en materia industrial y de precio de la energía, la moderización de la red ferroviaria, el incremento de juzgados de violencia de género, "más y mejor" financiación para la dependencia y el "desbloqueo del autogobierno".

En clave gallega, la portavoz nacional del BNG ha asegurado que este acuerdo "deja desnudo al presidente de la Xunta". "En un solo mes, el BNG consiguió para Galicia más que Feijóo en 10 años frente a la presidencia" de la Administración gallega, ha apostillado Pontón, que ha acusado al presidente gallego de "sumisión a Madrid" y a los intereses del PP nacional.

"No se avanzó no porque no se pudiese, si no porque no había voluntad política de hacerlo", ha dicho la líder nacionalista, para quien el acuerdo del BNG hace ver que "cuando hay coraje y se ponen por delante las necesidades de Galicia, es posible que haya cambios en positivo".

Así, ha comprometido que esa será la línea en la que Néstor Rego trabajará en Madrid, dado que se trata de un acuerdo de investidura y no "de legislatura". "Tenemos la manos libres para seguir poniendo por delante los intereses de nuestro país", ha garantizado. Por ello, ha pedido que la Xunta y las fuerzas políticas en Galicia "arrimen el hombro" para conseguir estos puntos y ha afeado a Feijóo que "parece que se enfada cuando se consiguen cosas para Galicia".

A mayores, Ana Pontón ha reivindicado este acuerdo a nivel estatal para destacar que el BNG está "trabajando desde la seriedad" y desde su "proyecto propio" para conseguir un "cambio político" en Galicia en las elecciones autonómicas de este año, que "deje atrás una década nefasta, de recortes y de sumisión a Madrid".

"Vamos a por todas", ha dicho la portavoz nacional del BNG, que ha afirmado que, en un escenario político "revuelto", se está "demostrando" que "los ciudadanos están dando la espalda al PP" y a su "proyecto político agotado", frente a un BNG que dará "un gran salto adelante", con un "proyecto que da futuro y esperanza a la gente". "Somos una organización preparada para los retos que tiene por delante Galicia", ha dicho Pontón, que ha puesto al BNG como ejemplo de partido "cohesionado", "serio" y "con capacidad de diálogo", que está "ensanchando su base social".