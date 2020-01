Inverfest, sal y pimienta para enero

Finiquitamos las Navidades, será usted consciente de ello. Un sector de la población respira con alivio; a otro le da por la depresión posvacacional o el incumplimiento precoz de los propósitos de Año Nuevo. En cualquiera de los casos, por fortuna, nos queda la música. La programación madrileña de enero era hasta hace unos años un páramo desolador. El festival Inverfest, que esta vez engorda hasta las cinco semanas, nos sirve para salpimentar la tópica cuesta del mes.

Lunes 6 y martes 7

El lunes, Reyes. Al día siguiente, despedida de las vacaciones o reincorporación a la batalla cotidiana. Disfrute de los regalos de Sus Majestades (incluido el monarca negro, que ya bastante bobo aflora por estas Españas de Dios) y olvídese de salir de concierto, porque no merecen mucho la pena. Si ha sido bueno, igual le han regalado alguna caja chula. O puede proveerse usted mismo, que es un bendito y sabe que se lo merece. Las mejores: Inescapable, una cuádruple antología de Wim Mertens; The later years, de Pink Floyd; la nueva edición ampliada y remasterizada de 1999, de Prince; la caja de Pequeño, de Bunbury; la extensísima recopilación de Iván Ferreiro o, si siente nostalgia por el glam, los ochenta y los héroes malogrados, la apoteósica integral de Tino Casal.

Miércoles 8

A Pancho Varona, lugarteniente de Sabina y candidato perenne a la medalla a la hiperactividad, nos lo encontramos esta vez en la Galileo Galilei (13€) para repasar sus canciones con afán benéfico: encontrarles hogar a esos Héroes de Cuatro Patas que tanto nos ayudan mientras actúan al cuidado de las fuerzas de seguridad. A la causa perruna se suma también el humorista J.J. Vaquero.

El músico y escritor Pancho Varona.

Jueves 9

Primer plato fuerte del año: Manel. El cuarteto catalán ha tomado la saludabilísima costumbre de publicar solo discos buenos, y el último, el recién alumbrado Per la bona gent (La Riviera 25€), es otro clamoroso refrendo a esa norma. Y todo ello, con un acusado gusto por la reinvención. Desde los aires folkies de los inicios a los sampleados y chispazos electrónicos de la actualidad hay un amplísimo trecho que siempre ha merecido la pena recorrer, salvo para los cuatro intransigentes (ellos se lo pierden) a los que les molesta escucharles cantar en su lengua madre. A la par, Astola y Ratón, roqueros de ascendente flamenco y anterior militancia en Delinqüentes, se explayan en la Sala But (16,5€), mientras el joven y delicioso saxofonista gaditano Antonio Lizana se deja caer por el Café Berlín (16,5€). Un prodigio, el de San Fernando: a sus tres álbumes en solitario, siempre en el jazz aflamencado, se le suman docenas de colaboraciones muy dispares, de Alejandro Sanz a Snurky Puppy o Marcus Miller. Ah, y un nuevo nombre a tener muy en cuenta, De La Sierra, un trío del pequeño municipio de Valdemanco que estrena su primer álbum, Timescape, en la sala Tempo (10€). Excelente rock a la americana con la voz de Nikki García, a la que conocíamos por la página satírica El Mundo Today.

Viernes 10

Estrella Morente, la primogénita del inolvidable Enrique y, dentro de su versatilidad, la más flamenca de los tres hijos del maestro, inaugura los conciertos grandes del Inverfest en el Circo Price (40 a 60€). La ocasión es propicia para el estreno de su nuevo proyecto, de título sucinto e inequívoco: Copla. En un orden muy distinto de cosas, la Mon Live recibe la visita de Tubular Tribute (20€), una de esas consabidas bandas de homenaje de interés por lo general muy relativo. En este caso, teniendo en cuenta que Mike Oldfield no parece que vaya a regresar nunca más a los escenarios, la curiosidad está más justificada. Sobre todo, porque el vocalista masculino resulta ser Barry Palmer, el hombre que interpretó en los ochenta éxitos de Oldfield como Crime of passion, Tricks of the light o Pictures in the dark.

La cantaora Estrella Morente. B.P.

Sábado 11

Ya que estamos con homenajes, The Logical Group (Copérnico, 20€) repasan la trayectoria de Supertramp como celebración del 40º aniversario de Breakfast in America. Pero mejor que acudamos a artistas genuinos, característica que cumple en todas sus acepciones el asturiano Nacho Vegas (Circo Price, 22€), siempre a caballo entre la ternura o el vitriolo. O el cada vez más avezado cantautor Txetxu Altube (Galileo Galilei, 12€), ahora refuerzo de excepción para los directos de Los Secretos y que presenta las revisiones en clave acústica de sus mejores temas propios. Omar, el cantante de nuevo soul al que tanto han piropeado Stevie Wonder o Erykah Badu, es la estupenda oferta de Clamores (18€).

Domingo 12

Dos jóvenes y grandes nombres femeninos y jazzísticos para cerrar el menú: Andrea Motis, cantante y trompetista de trayectoria ya disparada, en el Price (18€). Y el cuarteto de Cecilia Krull (ya saben, la intérprete del tema central de La casa de papel), ya desde el jueves y hasta este domingo en el Central (16,5€). Y que este 2020 llegue con aluvión de nuevas mujeres artistas, ojalá que sí.

