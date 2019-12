Xavier Gabriel, La Bruixa d’Or: “El cliente ha bajado de edad y garantiza nuestra continuidad”

No le apetece mucho retomar el tema de si la sede social de La Bruixa d’Or volverá a Cataluña o no. “La administración siempre ha estado en Sort (Lleida), solo queremos repartir premios y generar turismo”, zanja. Hace dos años el dueño de la administración de lotería más popular, Xavier Gabriel, trasladó la sede a Navarra y a Madrid para demostrar que no era independentista. Está cansado de la política: “No me gusta para nada”. Preferiría que hubiera menos representantes: “Otros países, con un 30% más de habitantes, tienen un 40% menos de políticos”. Dice que la Bruixa d’Or nunca se ha movido de la localidad. Pero en realidad también vuela por la nube, la de Internet. “El cliente ha bajado de edad y garantiza nuestra continuidad”, valora Gabriel, que en el último año ha reforzado su apuesta por la tecnología, la lotería sin papel.

“Gente joven con Lotería Nacional es un doble premio” y asegura por correo electrónico —prefiere no hacer la entrevista por teléfono — que este año ha visto colas de gente de menor edad en la administración de Sort. Cuando faltan un par de días para el sorteo de la Lotería de Navidad, Gabriel cifra en un 15% el incremento de las ventas respecto al año anterior. El año pasado cifró este porcentaje en el 5%. La Bruixa d’Or estrena este año un nuevo canal digital: “La app del año pasado no nos satisfacía y preferimos que la web se adapte al navegador del móvil, es más práctico y funcional”.

Gabriel hace gala del elenco de servicios que ofrecen al cliente en la red: “regalar lotería digital a tus amigos, repartir lotería a los empleados y participaciones sin necesidad de depositarlas en ninguna entidad bancaria”. El lotero de Sort cuenta que, con la nueva web, superan el 350% de las ventas en otros sorteos como el Euromillones o la primitiva. “El futuro internauta está justo en sus inicios, aunque fuéramos hace 25 años una de las primeras 500 empresas españolas que apostamos por Internet”, apunta.

En una administración que vende mucho y saca “una media de cuatro premios mayores año tras año”, la recomendación a la hora de escoger un número es que el primero que se coge es el que da un “resultado óptimo”. Gabriel aboga por la superstición: “La que sabe qué números van a salir es la Bruja de Oro”. El dueño de la Bruixa d’Or asegura estar ahora “realmente bien de salud” y se ve optimista tras el “shock” de haber pasado por un dos ictus y un cáncer. “Si no vemos la vida con ilusión no lograremos superar las grandes cosas”, concluye. Y confiesa que le encanta “saborear la naturaleza: la simple caída de las hojas en otoño o la lluvia en primavera”.