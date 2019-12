Vox garantiza al PP que le ayudará a retener la Xunta en 2020 si pierde la mayoría

Vox ha dado garantías este domingo al PP de Alberto Núñez Feijóo de que si pierde la mayoría absoluta en las autonómicas previstas para septiembre de 2020 le dará su apoyo para retener el poder en la Xunta. Así lo ha afirmado en Lugo el número dos del partido de extrema derecha, Javier Ortega Smith, quien ha aducido que con el respaldo a los populares gallegos si entran en el Parlamento autonómico mantendrían "su máxima" de "evitar que la izquierda gobierne en ninguna parte de España". Vox no obtuvo ningún diputado en Galicia en las pasadas generales pero logró un 7,8% de los votos, un porcentaje que le permitiría entrar en la Cámara de O Hórreo.

Vox ha reunido este domingo en el palacio de congresos de Lugo a un centenar de simpatizantes, informa Europa Press. Ortega Smith ha animado a los asistentes a afiliarse a la formación de Santiago Abascal para fortalecer su presencia en Galicia. El dirigente de extrema derecha ha alegado que no darán un "cheque en blanco" al PP gallego y que pedirán, en caso de ser llave de gobierno, que se cumplan "una lista de medidas y se desmonten los chiringuitos de las asociaciones y organizaciones ideológicas". Una de las condiciones, ha añadido, sería "dedicar todos los recursos económicos para que no haya una sola población gallega que no tenga, a una distancia razonable, un centro de salud con todas las dotaciones necesarias".

Ortega Smith, que fue recibido con un algún grito de "¡Arriba España!", ha afirmado que su partido es "especialista en cargarse cortijos" como el que a su juicio existe en Galicia. Ha cargado contra el expresidente de la Xunta Manuel Fraga Iribarne y contra "la anormalidad lingüística" que, ha afirmado, supuso la aprobación en 1981 por unanimidad de Lei de Normalización Lingüística "para imponer el gallego". Ha acusado a Feijóo, que aún no ha aclarado si será el cabeza de cartel del PP, de prometer que "iba a defender el derecho de educar a nuestros hijos en libertad" y hacer "lo contrario". "Iba a defender un proyecto de Galicia como parte inseparable de España, pero el señor Feijóo empezó a hablar de que era una nación sin estado", ha remachado.