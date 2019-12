Àngels Chacón: “Puigdemont es el primero en decir que gobernemos”

La consejera Àngels Chacón durante la entrevista. foto: carles ribas / vídeo: joan sánchez

Àngels Chacón (Igualada, 1968) está en el ojo de dos huracanes. Como consejera de Empresa, lidiando con la desaceleración económica y la crisis industrial que azotan a Cataluña; y como política, muchos piensan en ella como una potencial líder del PDeCAT cuando la formación asuma su enésima transformación en sus tres años y medio de vida.

Pregunta. La economía está en proceso de desaceleración. ¿Cómo lo asume Cataluña? En la industria vemos problemas que no son menores.

Respuesta. Estamos más expuestos por nuestras características industriales y exportadoras pero estamos bien posicionados en la industria del conocimiento. Me preocupa cómo adaptar nuestro tejido a esa nueva realidad, pero me preocuparía muchísimo más no atraer nuevos proyectos que vienen. Desde empresas de videojuegos hasta centros de desarrollo, actividades de centros tecnologicos o infraestructuras como la gestión de big data.

P. ¿Cataluña sufrirá la dependencia de multinacionales extranjeras que tienen sus fábricas aquí y pueden cerrarlas?

R. Las fábricas que tenemos son competitivas. No podemos confundir estrategias muy orientadas que obedecen a una eliminación de la competencia [en referencia a General Cable] y otras que lo hacen con motivos organizativos.

P. ¿La inestabilidad política y las protestas ayudan?

R. Crecemos un 2,9% en número de empresas nuevas este año, lo contrario que España. Es un dato objetivo. Ahora Tesla abrirá una fábrica en Berlín, pero Cataluña ha sido finalista. Los finalistas no estaban en Madrid o en otra comunidad. Eran Cataluña y Alemania. ¿Por qué no fue Madrid finalista? Tenemos que hacer compatible lo que algunos creemos que es la defensa de la libertad y nuestra economía productiva.

P. ¿Qué sucedió con Tesla?

“Tesla se va a Berlín pero Cataluña fue finalista. ¿Por qué no lo fue Madrid?”

R. No puedo hablar, tenemos acuerdos de confidencialidad que tienen implicaciones jurídico-económicas.

P. ¿Descarta que los altercados de octubre afectaran?

R. Sí.

P. Cataluña crecía por encima de la media de España y se ha dado la vuelta a ese indicador. Y el BBVA señala que Cataluña había perdido una o dos décimas de crecimiento por las protestas de octubre.

R. No lo comparto. Podemos traer estudios del signo contrario.

P. Amplios sectores empresariales dicen que se están perdiendo oportunidades. ¿Se lo inventan?

R. No sé si hablan de percepciones o nos pueden decir exactamente qué hemos perdido.

P. ¿No cree que las empresas piensan en la estabilidad o seguridad jurídica antes de venir aquí?

R. Quizás han escuchado un relato, pero ¿son inconscientes las empresas que vienen?

P. Cuando el president defiende que es necesario polarizar más la sociedad, ¿eso ayuda? ¿habría que evitar esas expresiones?

R. Lo que tendríamos que evitar es huir de hallar una solución política. Pido coraje para tratar políticamente esa cuestión.

P. ¿Qué pensó cuando vio al president manifestándose en una carretera mientras Seat tuvo que cortar la producción porque no podía asegurar la llegada de piezas a Martorell?

R. Todos queremos una economía productiva fuerte, pero debemos hacer compatibles los dos discursos. No puedo obviar que tenemos un conflicto que es muy grave y a la vez soy muy consciente de qué puede afectar a nuestra economía. Tendremos que compatibilizar ambas cuestiones.

P. ¿Arregla algo cortar carreteras?

R. ¿Arregla algo meter a gente en prisión? ¿Ayuda a la economía?

“Cuando llegue el momento utilizaré los canales que tenemos en el partido”

P. ¿Hubiera salido usted como consejera a manifestarse?

R. Dejemos de darle vueltas a los síntomas y vayamos a la causa.

P. ¿Cree que los CDR ayudan a resolver la situación?

R. Creo que el movimiento independentista se ha caracterizado por ser pacífico y democrático y masivo. Ese es el que a mí me representa.

P. El centro de formación profesional de Martorell continúa en mínimos. La licitación realizada por el Govern quedó desierta.

R. Los aspectos técnicos dependen del Departamento de Trabajo. Nosotros no podemos intervenir en una licitación cuando no pende de nuestra consejería. Sé que es urgente.

P. ¿Está contenta con lo que le ofrece el Departamento de Economía de presupuesto para el próximo año?

R. Aún se está trabajando en ello. Cualquier opción es mejor que no tener. Querría más dinero, es evidente, pero el vicepresidente Aragonès ha de equilibrar.

P. ¿Es partidaria de que el PDeCAT se mantenga como partido?

R. Sí. Hemos vivido momentos excepcionales que han llevado a soluciones excepcionales. Hasta ahora hemos tenido una posición de respeto absoluto al liderazgo de nuestro presidente destituido [Carles Puigdemont] y a partir de aquí, continuaremos avanzando.

P. ¿A usted le gustaría tener un papel más activo que el que ha tenido hasta ahora? Mucha gente le pide que de el paso.

R. No le haría ningún favor ni al Departamento ni al movimiento si empiezo a hablar de individualismos. Cuando llegue el momento utilizaré los canales que tenemos. Es evidente que en el momento que aceptamos cargos como este nos interesa cómo se dirige el país.

P. ¿Se puede conducir el movimiento político desde el extranjero?

R. No cuestionaré el liderazgo de Puigdemont. Él es el primero en establecer que en el Govern nos tenemos que dedicar a gobernar. Cuando le pregunté a Puigdemont qué esperaba de mí, me dijo: ‘Gobierna, ejerce tu cargo’.

P. Mucha actuación legislativa en la consejería no ha habido.

R. ¿Por qué presuponemos normalidad política cuando no ha existido?