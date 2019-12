Iceta arrasa en el congreso del PSC y es reelegido por unanimidad como primer secretario del partido

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, se ha dado este sábado un baño de autoestima en la segunda jornada del XIV congreso del partido, que le ha reelegido como líder por unanimidad, con el voto favorable del millar de delegados presentes. Muy emocionado por el apoyo recibido, Iceta se ha dirigido al plenario para trazar las líneas maestras de su estrategia para "coser Cataluña" y dejar atrás "el país enfrentado, sin rumbo y dividido que han dejado en herencia" las presidencias de Artur Mas, Carles Puigdemont y Quim Torra.

▶️@miqueliceta: L'herència política que han deixat els presidents Mas, Puigdemont i Torra és un país dividit i enfrontat.



Ens proposem compondre la fractura, tornar a recosir el país i proporcionar-li un govern que governi per a les persones.#14èCongrésPSC pic.twitter.com/nUZd46X3HK — Socialistes (PSC) /❤ (@socialistes_cat) December 14, 2019

"No aceptaremos que los intolerantes impongan sus ideas por métodos autoritarios y por eso pido la ayuda de los independentistas demócratas, que son muchos", ha dicho Iceta. "Cuando los más radicales dejen de quemar contenedores, cortar carreteras animados por Torra, y sabotear transportes públicos, nosotros seguiremos aquí, contra los poderosos, no solo los que tienen mucho dinero, sino los que quieren silenciar a los que no piensan como ellos", ha añadido el líder del PSC, que se propone "recomponer" el espacio catalanista de centro izquierda para gobernar la Generalitat.

En su intervención de este sábado Iceta no se ha referido en ningún momento a las negociaciones para lograr la investidura de Pedro Sánchez, pero sus palabras han sonado también a una llamada a Esquerra Republicana a allanar ese camino. Es el mismo mensaje que ha parecido transmitir Carmen Calvo, la vicepresidenta del Gobierno en funciones, cuando ha asegurado: "Miquel, vas a tener una oportunidad extraordinaria para poner en valor la política, la que se construye con puentes, realismo, responsabilidad y con aguante".

En otro momento, Calvo ha hecho una llamada al diálogo, sin concretar a qué se estaba refiriendo, pero se ha interpretado también como una llamada a llegar a un acuerdo entre los socialistas y Esquerra Republicana para lograr la investidura. "En la política se tienen posiciones antagónicas, pero en las instituciones hay que rendir cuentas al servicio de todos, los que te votan y los que no", ha dicho. "Y nosotros estaremos con la única manera civilizatoria, hablando, porque en democracia estamos obligados a hablar".