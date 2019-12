Mercadillos para ir de compras navideñas en Madrid

Hay a quien le pierde salir a comprar regalos de Navidad –gente que, con el paso de los años, se han convertido en auténticos ninjas a la hora de moverse por las atestadas calles del centro de la ciudad– y quien, en cambio, aplaza la tarea hasta el último momento y, al final, acaba corriendo desesperado de un lado a otro la víspera de Nochebuena en busca del regalo prometido. Ir de compras en Navidad puede ser un infierno, pero hay una forma de hacer que sea un poco más llevadero: yendo de mercadillos. Este formato ofrece variedad y originalidad a la hora de regalar y suele contar con actividades paralelas que nos permiten, además de comprar, escuchar buena música, aprender cosas nuevas y, por supuesto, saciar el apetito. Estos son algunos de los mercadillos navideños de Madrid más recomendables de estas Navidades.

Los de diseño

Dos de los mercadillos que ya se han convertido en cita obligada para los madrileños amantes del diseño y lo vintage, no podían faltar a su cita navideña. El Mercado de Diseño celebra la edición doble Xmas Vibes los fines de semana del 7-8 y 21-22 de diciembre. La primera será en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, donde además de pasear entre los puestos con más de un centenar de firmas de nuevos diseñadores, podremos disfrutar de los conciertos de Algora, Monterrosa, Nos Miran y Chicoblanco y de una sabrosa oferta gastronómica, tanto dulce como salada; la segunda cita será en la Central de Diseño de Matadero –emplazamiento habitual del Mercado de Diseño–, al escenario se subirán Jus Kno’, Antifan, Blackpanda y Lázaro, y también habrá talleres de pintura y collage. Por su parte, el Mercado de Motores abrirá sus puertas en el Museo del Ferrocarril los fines de semana del 7-8 y 14-15 de diciembre. En esta doble edición navideña encontraremos una amplísima selección de artículos de diseño, artesanos y vintage, food trucks y música a cargo de Quartet Tarantino, Daniel Sol Pinchadiscos, el trompetista cubano Yasmany Izaguirre y el Kararocker, donde quien se anime se podrá subir a cantar entre compra y compra.

Los más efímeros

Fundación Dalma

Aunque todos los mercadillos son efímeros por naturaleza, hay algunos que lo son todavía más, bien porque duran un solo día o incluso unas pocas horas. Uno de los más especiales es Efímera Librería Pop Up, un mercadillo de libros que tendrá lugar en el espacio La Industrial el 14 de diciembre y en el que encontraremos una selección de títulos de editoriales independientes y emergentes como Jekyll & Jill, Amor de Madre, Volcano, Barrett, Esto no es Berlín o La Bella Varsovia. Una de las peculiaridades de este mercadillo es que no habrá puestos, sino un montón de estanterías llenas de libros y un único mostrador, y que contará con un Editor’s Corner, donde los editores podrán hablar con el público de sus proyectos. Por su parte, y también el sábado 14, el espacio artístico Fosforita en la calle Cabestreros organiza su propio mercadillo navideño, acompañado de una de sus frenéticas Subastas Suicidas, en las que el público debe pujar por las obras de arte y, en caso de que nadie lo haga, se les prende fuego sin piedad; no en vano, el lema de estas subastas es “dinero o mechero”.

Los solidarios

Aprovechando que en esta época del año siempre se nos ablanda un poco el corazón, son muchas las asociaciones que nos brindan la oportunidad de que nuestros regalos sirvan, no solo para sorprender a quien los recibe, sino también para ayudar a quien lo necesita. El mercadillo We Love Animals da cabida a proyectos dedicados al bienestar animal –ya sea en lo relacionado con la alimentación, la educación, el paseo, el vestido o la peluquería–, así como a varias asociaciones de protección animal, y entre sus puestos se pueden encontrar regalos tanto para animales de cuatro patas como para los de dos. Será entre el 20 y el 22 de diciembre en el Espacio Mood y, por supuesto, los perros son muy bienvenidos. El Autocine Madrid RACE ha organizado el 14 de diciembre una jornada de mercadillo en el que, una parte de sus puestos, tendrán un carácter solidario, como el de la asociación de matronas haitianas Flores de Kiskeya, el de la protectora Salvando peludos o el de la ONG Asociación Alba. Además, habrá una recogida de juguetes, un espacio para donar libros y un montón de actividades para toda la familia. Hasta el 5 de enero, la Plaza Central del Centro Comercial Moda Shopping acoge el mercadillo benéfico de la Fundación DALMA, en el que encontramos productos artesanales realizados por personas con discapacidad intelectual, y la Fundación Blas Méndez Ponce, que trabaja por mejorar la calidad de vida de los niños y adolescentes en tratamiento oncológico, celebra su mercadillo solidario hasta el próximo 9 de diciembre en el Hotel Agumar. Los amantes de la cultura francesa –especialmente de su gastronomía– no pueden faltar el 15 de diciembre a la Venta de Navidad de L'Entraide en el Hotel Meliá Castilla, donde encontrarán productos como champán, quesos o foie gras, pero también joyas, complementos y adornos navideños; los beneficios de esta venta irán destinados a familias francesas desfavorecidas.

De Gran Vía a Vallecas

Como es habitual desde hace varios años, el Mercadillo del Gato abre sus puertas durante toda la Navidad en plena Gran Vía. Será difícil no dar con el regalo perfecto en alguno de sus más de cien puestos dedicados a la moda, los complementos, la joyería, la cosmética o la artesanía. Una de las características de este mercadillo es que se celebra siempre en edificios emblemáticos y con un carácter exclusivo, así que los que no sean muy fans de las compras, siempre pueden aprovechar la visita para contemplar el espacio, nada menos que el antiguo Casino Militar (hoy Centro Cultural de los Ejércitos). Quien prefiera huir del bullicio del centro y refugiarse en los barrios, Vallecas organiza hasta el 6 de enero un Mercadillo de Navidad en Puente de Vallecas, donde todos los domingos habrá charangas, y otro mercadillo más en Villa de Vallecas, impulsado por el colectivo Arte en el Kas, que durará hasta el 7 de enero.

We Love Animals.

A las afueras

Quienes prefieran aprovechar las compras navideñas para salir fuera de Madrid, también tienen varias opciones entre las que elegir. Los días 14 y 15 de diciembre se celebra el Mercado de las Conchas en La Casa Verde de Torrelodones, y el 21 y 22 de diciembre, el Mercado Los Pérez en Boadilla. Ambos eventos están organizados por el equipo de Los Mercados de Almudena y en ellos podremos encontrar ropa, joyería, complementos, cerámica, mobiliario, cosmética natural, decoración navideña y productos gourmet de marcas emergentes, de diseño y artesanas. Además, estos mercadillos son perfectos para ir con niños, ya que cuentan con talleres infantiles y zona para comer. Una vista obligada para los que realmente disfruten como enanos en estas fechas es Navidades Mágicas de Torrejón de Ardoz, localidad que este año ha sido elegida Capital Europea de la Navidad, junto a la ciudad belga de Lieja. Este mega-evento lleno de atracciones, luces y juegos, se podrá visitar hasta el 5 de enero e incluye, no uno, sino dos mercados navideños y una feria de artesanía.

