España suspende en trasladar la innovación científica al mercado

España es el 12º país del mundo en producción científica, con más de 96.500 publicaciones en 2018. Sin embargo, esta actividad no se traduce en innovación industrial, según un estudio de The Collider, el programa de innovación de la Mobile World Capital. De las 10.179 compañías que destinaron parte de su presupuesto en I+D+I, solo el 5,5% escogieron universidades y otros centros de educación superior como proveedor. Mobile World Capital concluye que son necesarias nuevas políticas para fomentar la investigación y sitúa la transferencia tecnológica como “una oportunidad económica y social para el país”.

El estudio destaca que España tiene uno de los ecosistemas emprendedores más potentes de Europa, con Barcelona y Madrid como quinto y sexto polo de atracción europeos según el número de startups. El análisis destaca que en 2017 la inversión en I+D+I en España fue de 14.063,4 millones de euros (1,21% del PIB), lejos del 1,43% de 2008, previo a la crisis económica, y del 2% que la Unión Europea ha marcado como objetivo para 2020.

Según el director de The Collider, Òscar Sala, los científicos y las compañías hablan idiomas distintos, por lo que algunos proyectos científicos “funcionan muy bien pero no se sabe para qué sirven”. Por este motivo, sugiere que las corporaciones se acerquen a la academia para aportarles un punto de vista de negocio. “Me cuesta pensar en un proyecto de innovación en el que no tengamos a la universidad”, ha explicado Joan Peset, jefe de I+D de COMSA. “La investigación implica riesgo y paciencia porque los tiempos de la universidad no son los mismos que la empresa”, ha valorado.

Las conclusiones del estudio proponen la creación de equipos mixtos que combinen científicos, emprendedores y corporaciones. Sala ha valorado la “complicidad” del Gobierno catalán por “dar herramientas al ecosistema científico para aportar buenas prácticas a otros países e intentar homogeneizar la forma en la que se da valor a los proyectos de investigación”.

El documento de la Mobile World Capital destaca países europeos que superan por más del doble la inversión en I+D+i española. Es el caso de Suecia (3,33% del PIB), Austria (3,16%), Dinamarca (3,06%) y Alemania (3,02).