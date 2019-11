Encuentran el cadáver de un vendedor de cupones en un quiosco de la ONCE

El quiosco de la ONCE de la calle Hilarión Eslava donde se encontró el cadáver del vendedor de cupones.

El cadáver de un vendedor de cupones de la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE) fue encontrado sin vida en el interior de un quiosco de venta a primeros de noviembre y se sospecha que llevaba diez días muerto. La familia había denunciado su desaparición el 25 de octubre. El cuerpo del vendedor fue localizado por el servicio de limpieza de la compañía la noche del 4 al 5 de noviembre en el interior del quiosco ubicado en el número 26 de la calle Hilarión Eslava.

Desde ONCE han confirmado a Europa Press la localización del cadáver y han apuntado que colaboraron con la familia cuando denunció la desaparición. No aportarán más información hasta que termine la investigación para esclarecer el fallecimiento.

Los sindicatos CSIF y CCOO han registrado una denuncia ante la Inspección de Trabajo contra el representante legal de la delegación territorial de la ONCE en Madrid por vulneración de normas y legislación laboral. El escrito pide sancionar las infracciones en las que se pueda haber incurrido a raíz del fallecimiento y reprochan a la organización que pasaran aproximadamente diez días hasta localizar el cadáver.

Los sindicatos informan que el quiosco donde fue encontrado el cadáver no tenía como titular al fallecido, M.R.G., que en la información del tercer trimestre facilitada por la compañía figuraba con un único punto de venta en calle Santa Engracia, 64. El vendedor oficial del quiosco de Hilarión Eslava estaba desde mayo trabajando en el punto de venta de la calle de Guzmán el Bueno, 139, sustituyendo a su titular, por lo que es probable que el fallecido estuviera vendiendo cupones en Hilarión Eslava.

La información facilitada a las dos secciones sindicales "produce confusión, no resulta veraz ni actualizada", según la denuncia, que añade que "no es excepcional que no existan llaves en el centro de algún quiosco". Por ello, insta a que se adopten medidas para que nunca falten llaves de todos los puntos de venta integrados en su ámbito de actuación.

En la denuncia, CSIF pide a la Inspección de Trabajo que, además de sancionar las infracciones en las que pudiera haber incurrido la dirección de la empresa en Madrid por estos hechos, se dé cumplimiento a la entrega de información actualizada y puntual de todos los cambios que se puedan producir respecto a los lugares de trabajo, con punto de venta asignado, horario y días de descanso de los trabajadores.

