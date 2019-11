Aunque no me arrebatan los asuntos de lengua, ayer me lancé arrebatado a leer el artículo que Rudolf Ortega publicó en el Quadern de este periódico bajo un titular incendiario: “Adeu socialista a la immersió”. La inmersión es la lingüística y el socialismo se supone que es el del PSC de Miquel Iceta y Meritxell Batet, así que para mí se trataba de una primicia absoluta y altamente inquietante. O El PSC había perdido la cabeza en un mal trago, o la realidad había dado un vuelco súbito e insospechado, en particular tras la debacle catalana de Ciudadanos.

Leído el artículo, las cosas han vuelto al orden complejo de la realidad bilingüe en Cataluña. Lo difícil es entender la lectura que hace Rudolf Ortega del documento programático del PSC de cara a su 14 Congreso. De ahí no sé cómo deduce Ortega la renuncia a la inmersión lingüística como experimento de éxito, respaldado en Cataluña de forma masiva y aplaudido incluso por expertos y técnicos internacionales. Lo que tampoco veo es cómo negar el uso instrumental e ideológico que el independentismo ha hecho de la lengua en Cataluña.

Si el PSC está recomendando el estudio despolitizado y técnico de esa realidad de éxito, bienvenido sea