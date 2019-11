La derecha de misa y voto no falta a la cita con las urnas en las elecciones generales

El colegio Antonio Fontán, en Montecarmelo, al norte de la capital, tuvo el récord de participación en Madrid en las elecciones generales de abril y este domingo era un hervidero de votantes al mediodía, la hora punta, cuando muchos feligreses salen de misa en tres iglesias cercanas. Son familias acomodadas de este barrio joven, creado la década pasada, pero también muchos mayores que llegaban en autobuses desde residencias y militares del cercano cuartel del Goloso. [Elecciones generales en España: la última hora del 10N]

Muchos llegaban en coche al colegio porque así se desplaza la gente en este vecindario que parece una ciudad dormitorio de avenidas anchas y pisos grandes. Una veintena de vecinos hacía cola antes de que el colegio abriera las puertas, soportando un frío de seis grados. "Tenemos muchos niños pequeños y lo hacemos por ellos", decía Nuria Martínez, una doctora de 37 años, que llegó temprano porque tenía turno en el hospital La Paz. "Si vengo pronto voto en un periquete. Luego esto se masifica".

ampliar foto Cola para votar en las elecciones generales. K. P.

Aquí la participación es tan alta que roza el pleno del censo, como en países donde no votar está multado. En las dos mesas de la sección 8-176 votaron en abril el 93% de los 1.719 censados. Son 18 puntos más que la media nacional del 75.7 %. Son tantas las papeletas que el conteo en abril se retrasó hasta las dos de la mañana.

"Hemos votado siempre. Es un derecho y una obligación", dice Luis Andreu, un trabajador de 41 años en un laboratorio farmacéutico que iba acompañado de su esposa Begoña Echevarría, de 39, y sus tres pequeñas. Echevarría, también trabajadora farmacéutica, resopla cuando se le pregunta si no siente algo de hastío. Admite el tedio pero repone: "Si no votas luego no puedes quejarte". En esta repetición electoral la abstención parece más decisiva que nunca.

El cinturón 'naranja' de la capital

Montecarmelo será clave para saber si se derrumba el fortín de Ciudadanos en el norte de Madrid. Es parte del cinturón naranja, una serie de barrios del norte donde Ciudadanos se impuso el 28-A y que el PP o Vox aspiran a robarle ahora ese territorio a la vista del declive de Cs en las encuestas.

ampliar foto La jornada electoral en el colegio Antonio Fontán. K. P.

El representante de Cs, César Martín, llegó una hora tarde y los apoderados de Vox y el PP ya especulaban con que la ausencia de debía a la crisis del partido. Esperaban con buen ánimo los resultados. Joaquín Torremocha, delegado del PP de 22 años, decía que habían hecho una campaña intensa en el barrio, con el foco en el voto católico. "Pusimos una mesa el otro día en la puerta de la parroquia y el cura nos la bendijo, pero no es de ningún partido", decía Torremocha señalando hacia la Parroquia Santa María La Blanca.

Grupos de monjas llegaban al colegio en el Skoda Fabia gris de Sor María Dolores. Al volante señalaba al periodista con la palma de la mano extendida. "¡Ya he hecho cinco viajes! me queda uno más", decía.

Las apoderadas del PSOE aspiraban a arañar unos pocos votos. "Esto es territorio hostil para nosotras", decía la abogada mercantil Cristina Pavón, de 44 años. "Es un barrio donde la gente no pide nada. Tenemos tres iglesias pero nos faltan un instituto, un centro de salud y una biblioteca", se lamenta.

Según ella vivir en este barrio le ha reforzado sus convicciones porque la falta de servicios les hace moverse para pedir servicios públicos. Su hija de 11 años, que va a un colegio concertado, también se siente una extraña. "El otro día me dice, mamá en mi clase son todos de Vox".

En Madrid, la jornada trasncurre por el momento con normalidad. El robo en un colegio, pintadas contra Vox y cerraduras obstruidas, incidencias de la jornada de elecciones generales en Madrid. Los principales líderes políticos regionales y en la capital ya han votado, y tuiteado. Los números uno de cada formación también se la juegan en estos comicios: han invertido su prestigio en movilizar voto y se recolocarán en su peso a nivel nacional en función del resultado. Los colegios están abiertos hasta las 20.00. Aquí puedes seguir toda la información nacional de las elecciones generales.

El resultado de Vox y otras cinco sorpresas posibles, según las encuestas del 10-N Análisis de Kiko Llaneras de las incógnitas de las elecciones: el auge del partido de Abascal (o su pinchazo), la resistencia de Ciudadanos y el ascenso imprevisto de la izquierda.

Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de Vecinos en Instagram