Errejón asegura que la única opción para desbloquear un gobierno progresista es Más País-Més Compromís

El candidato a la Presidencia del Gobierno por Más País, Íñigo Errejón, ha asegurado hoy en Valencia, donde ha participado en un acto de final de campaña de Més Compromís, coalición con la que se presenta Errejón al Congreso de los Diputados], que su formación será decisiva en los comicios del próximo domingo porque "solo hay una opción política que garantiza el desbloqueo en la conformación de un gobierno progresista y es Más País-Més Compromís”.

Errejón ha advertido de que “ [Pedro] Sánchez e [Pablo] Iglesias nos pueden llevar a unas terceras elecciones y el único beneficiario de esta repetición electoral permanente es Vox". El candidato a la Presidencia del Gobierno ha dicho hacerse cargo de que hay “mucha gente enfadada, mucha gente que hoy no sabe si va a ir a votar el domingo, y lo entiendo perfectamente pero todos ellos tienen que saber que hay una opción de voto progresista, ecologista y feminista, que no implica regalarles su apoyo a los que nos han traído hasta aquí”, ha enfatizado.

El exdirigente de Podemos ha pedido a los indecisos y a los que no saben si ir o no a ejercer el domingo su derecho al voto, que miren lo que sucedió este jueves en la Asamblea de Madrid, donde el partido de ultraderecha Vox propuso ilegalizar a formaciones "que no piensan como ellos y el PP y Ciudadanos no solo callaron sino que votaron con ellos”. Con esa iniciativa "han puesto en el disparador a Compromís, pues que nos apunten a Más País también", ha subrayado.

"Si los demócratas no van a votar el domingo, sabemos lo que nos espera, por eso es tan importante movilizar el voto de los demócratas, porque están en juego los derechos y las libertades”, ha destacado Errejón.

El líder de Más País se ha mostrado optimista respecto a los resultados del domingo y ha exigido que el lunes “nos sentemos sin excusas para conformar un gobierno progresista y no nos levantemos hasta que eso suceda. No se le puede tomar el pelo a la gente”, ha subrayado.

Errejón, que ha valorado la experiencia de concurrir junto a Compromís a las elecciones generales del 10 de noviembre, ha asegurado que esta es una "semilla para ir hacia adelante" que espera que "tendrá recompensa electoral y política".

A su juicio, estamos en una "encrucijada" de "miedo e incertidumbre" y ahora hay una opción de "reconstruir" una "sociedad rota". Mientras "hay miserables y cobardes que proponen cohesionarla con el odio hacia el mas débil", ha dicho en referencia a Vox, ha defendido que "hay otra opción" para "rehacer la sociedad rota devolviendo a la gente trabajar con derechos, tener un futuro con independencia del código postal o de los apellidos, igualdad de oportunidades y que aproveche el talento de todos".

"La receta es la escuela pública, por eso la han atacado, por un ejercicio de fanatismo ideológico, porque es garantía de una sociedad cohesionada". "Nuestro problema no es la diversidad, los que han empezado a independizarse hace tiempo son los ricos", ha apuntado.

Un ejemplo de política milagrosa

A partir del 10N, Íñigo Errejón ha apostado por "garantizar los pasos para recuperar la cohesión y el contrato social, para construir juntos y juntas". En este sentido, ha alabado los acuerdos de gobierno valencianos tanto en la Generalitat como en el Ayuntamiento: "El ejemplo valenciano es un ejemplo de política milagrosa", ha resaltado.

En esta línea, el candidato de Més Compromís al Congreso de los Diputados por Valencia, Joan Baldoví, ha abogado por "exportar la manera de hacer las cosas" del Botànic y "'valencianizar' la política de Madrid", al tiempo que ha asegurado que la confluencia con Más País ha "venido a sumar a los cabreados y desencantados porque otra manera de negociar y de acordar es posible": "La manera valenciana de hacer las cosas".

Baldoví ha aprovechado su intervención para lanzar un "mensaje a todos aquellos que el domingo están planteándose si ir o no ir" a las urnas. "Tenemos que ir a Madrid a exportar la manera de hacer las cosas que tenemos aquí, 'valencianizar' la política de Madrid", ha defendido.

Frente a ello, ha resaltado que Més Compromís ha "hecho una campaña con atrevimiento", "simpatía" y "con las pocas armas que da el entusiasmo". Además, ha defendido que, bajo la marca Més Compromís y junto a Más Madrid, la coalición valenciana "está en el lugar correcto", con "gente que la respeta" y no la quiere "'madrileñizar". "Gente que nos ha dado nuestro espacio y respeto", ha recalcado.

Baldoví ha defendido que bajo la marca Més Compromís se está "plantando una semillita", en una campaña en la que se ha demostrado que "David sigue vivo y puede derrotar a Goliat".