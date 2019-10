La investigación parlamentaria amenaza con dividir al Gobierno de Madrid

La comisión de investigación de Avalmadrid, que se constituye este martes en la Asamblea regional, divide al Gobierno que han formado el PP y Cs y amenaza con provocar una crisis entre los dos socios. A falta de la decisión final, el grupo parlamentario del partido de Ignacio Aguado apuesta por pedir la comparecencia de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en el organismo, según fuentes de su dirección. Si los votos de Cs se unen a los del PSOE, Más Madrid y Podemos —lo que dudan algunos de sus representantes—, la líder regional tendrá que acudir a la Cámara para explicar si hizo o no alguna gestión para facilitar que una empresa participada por su padre recibiera un aval de 400.000 euros. El crédito nunca fue devuelto al completo. Antes del primer impago, la entonces diputada aceptó la donación del piso familiar, que así quedó fuera del alcance de posibles acreedores.

En política, todos los gestos cuentan. El jueves pasado, Díaz Ayuso recibió mil felicitaciones. Cumplía 41 años. Tras departir amistosamente con los diputados de todos los grupos, la presidenta se dirigió al acto de celebración del centenario de Metro, en la antigua estación de Chamberí. Ignacio Aguado, líder regional de Cs y vicepresidente del primer Ejecutivo de coalición de la historia de la Comunidad, le dio allí un regalo. Un libro. ¿El título? Cuando las arañas tejen juntas pueden atar un león. "Una alegoría de la unión y el trabajo en equipo", resumió la presidenta. Por contraste, también, un retrato de las tensiones que recorren el Ejecutivo, constatadas por fuentes de ambas formaciones.

El apoyo de Cs a que se investigue el caso de Avalmadrid en la Asamblea prendió las tensiones internas. El anuncio de que el ente se cerraría o de que la Comunidad se retiraría de su consejo, hecho público por Aguado y rectificado por Díaz Ayuso, las escenificó en público. Y la opción de que Cs apoye la comparecencia de la presidenta, uniendo sus votos a los de la oposición, amenaza con agravarlas.

"Queremos saber qué es lo que ha pasado en Avalmadrid, por qué hay operaciones identificadas por parte del Banco de España como inadecuadas, por qué ha habido presuntamente mala praxis en la gestión de esta Sociedad de Garantía Recíproca y llegar hasta el final del asunto", subrayó la pasada semana Aguado, dejando en manos de su grupo parlamentario la decisión de qué comparecencias apoyaría.

"Díaz Ayuso no tiene ninguna relación con Avalmadrid", contrapuso la consejera de Presidencia, María Eugenia Carballedo, en una entrevista con Efe. "Si algunas personas, familiares de la presidenta, acudieron hace años a esta vía de financiación y después, por cierto, se arruinaron como tantas y tantas familias de clase media en la época de crisis porque sus empresas no pudieron soportar toda aquella catástrofe económica y de empleo que vivió este país, obviamente, no es responsabilidad de la presidenta".

Los partidos tienen hasta el 29 de octubre para registrar comparecientes.

Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de Vecinos en Instagram