La oposición pide a Torra que dimita por su “incapacidad política”

Toda la oposición en el Parlament, por segunda vez en este mandato, ha salido en tromba a censurar al presidente de la Generalitat Quim Torra tras los graves disturbios que se han registrado en Cataluña tras la sentencia del procés. Lorena Roldán, líder de Ciudadanos, ha considerado que el president no es digno de ejercer el cargo y le ha reiterado que es “un peligro público”. “Ha vuelto a hacer otra llamada a la revuelta, a incendiar de nuevo”, ha afirmado en el Parlament. Vestida con una camiseta con el emblema de Ciudadanos –un corazón con los colores de las banderas catalanas, españolas y de la Unión Europea-, Roldán ha acusado a Torra de “irresponsabilidad” por haber dado las gracias a los ciudadanos que acudieron a ocupar el lunes el aeropuerto de El Prat.

“¿En qué cabeza cabe? ¿En qué universo paralelo? Secuestraron el aeropuerto y cortaron carreteras. Barcelona es un campo de batalla”, ha dicho agradeciendo la labor de los Mossos d’Esquadra. La diputada ha acusado al president de tocar “fondo” y ha exhibido media docena de fotos de los incidentes, entre ellos los de El Prat. “¿Estos son infiltrados? Esta es una Barcelona en llamas. El único infiltrado es usted. Es urgente: Pare este tsunami totalitario y váyase”.

Miquel Iceta, líder del PSC, y Jéssica Albiach, líder de los comunes han solicitado también a Torra que renuncie. El socialista le ha dicho, “con el corazón en la mano”, que no puede ejercer la más alta “magistratura catalana” y le ha recriminado que anteponga su activismo por delante de su cargo. “Convoque elecciones y dimita”, ha señalado. El socialista ha lamentado que Torra, en su discurso, solo se plantee volver a reiterar los errores del pasado. “Propone división, unilateralidad e ilegalidad en una sociedad más dividida y debilitad”, ha dicho.

Iceta ha deplorado que el Govern tardara mucho en salir a calmar a la población y ha recordado que la movilización de este miércoles fue convocada exclusivamente por los CDR. “¿Cómo es posible que los Mossos tuvieran el apoyo del Gobierno antes del suyo?”, se ha preguntado el socialista subrayando además que el Govern está dividido sobre cómo está desarrollando su función la policía autonómica. Por todo ello, ha pedido que renuncie al cargo por no garantizar la convivencia, ni lograr que se respete la ley ni asegurar la convivencia. Y ha rebatido así el reproche de Torra de que el Gobierno de Pedro Sánchez no haya hecho aún ninguna propuesta: "Nos quejamos de eso pero no hay diálogo ni entre catalanes. En el Parlament se puede hablar de todo pero no puede tomar decisiones fuera de su legalidad".

Albiach ha reprochado a Torra la incoherencia que supone animar a la movilización y enviar a los Mossos a pegar a los manifestantes

Los comunes han dado por hecho que en primavera Torra ya no será presidente de la Generalitat al deducir que habrá elecciones este invierno. Jéssica Albiach, portavoz de los comunes, le ha acusado de dejación de funciones y de que Cataluña “no tenga nadie al volante”. “Hasta ayer por la noche no ha hecho nada. Si no quiere actuar tendrá que irse”, ha afirmado. “Es un discurso delirante e irresponsable. Su respuesta a la sentencia ha sido el Consejo de la República y el Proceso Constituyente”. Albiach ha advertido a Torra que solo se dirija a un grupo cada vez más pequeño de ciudadanos y le ha alertado de la “incoherencia” que supone animar a la movilización y a la vez enviar a los Mossos a pegar a la gente, citando los ejemplos del joven que ha perdido un ojo o al menor atropellado este miércoles en Tarragona por una furgoneta policial.

El popular Alejandro Fernández ha criticado que Torra compareciera “tarde y mal” y ha dado mensajes de apoyo a la Policía y a los Mossos. “No tenéis la culpa de recibir órdenes de descerebrados. Hay millones de catalanes asustados”, ha dicho tras avisar de que los impulsores del movimiento Tsunami Democràtic "pagarán por ello". "Igual usted quiere confesarse", ha dicho en alusión a que quizá estaba al corriente del movimiento.