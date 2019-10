Miles de personas se manifiestan en Barcelona para celebrar el 12-O

Miles de personas se están manifestando este mediodía en el centro de Barcelona para celebrar el 12 de Octubre. Bajo el lema Por la hispanidad, Cataluña suma, la marcha ha partido desde el Passeig de Gràcia con una doble cabecera en la que se han situado, por un lado, los políticos, -a la altura de la calle de Aragón- y por otro, ciudadanos anónimos –en la esquina con Provença-. El colectivo España y Catalans y la coordinadora de entidades anti independentistas Cataluña Suma, que se acaba de constituir, han convocado la movilización que culmina en la plaza de Cataluña con un acto político. Las cúpulas de Ciudadanos, PP y Vox, tras la pancarta principal, participan en la marcha.

La manifestación se celebra este año en vísperas de que se conozca la sentencia del procés y a las puertas de la campaña electoral de los comicios del 10 de noviembre. Inés Arrimadas, candidata de Ciudadanos, participa en la marcha igual que Cayetana Álvarez de Toledo, cabeza de lista del Partido Popular. Antes de arrancar, Lorena Roldán, líder de Ciudadanos en Cataluña, ha cargado contra Quim Torra y ha defendido que su partido es el único referente del constitucionlismo. Inés Arrimadas, portavoz del grupo en el Congreso, ha reprochado tanto al PP y al PSC haber abandonado a los catalanes constitucionalistas.

Las diputadas de Ciudadanos han arremetido contra los socialistas, a quienes han acusado de ser cómplices de los "separatistas" y de salir siempre a su rescate especialmente tras su fallida moción de censura. Los socialistas, abiertamente enfrentados a Ciudadanos, no se han sumado a la marcha ni tampoco ha llamado a sus militantes a participar. Y, a lo sumo, alguno de sus afiliados lo ha hecho a título individual.

Frente a Ciudadanos, Cayetana Álvarez de Toledo ha reclamado la militancia en el constitucionalismo. El PP ha eludido esta mañana expresamente la confrontación electoral. "Es un día de celebración", han remarcado fuentes del partido. La desunión del constitucionalismo en Cataluña ha sido casi una constante desde que estalló el procés en 2012 salvo en la jornada del 6 y 7 de septiembre en el Parlament de 2017, cuando se aprobaron las leyes de desconexión, y en las dos grandes manifestaciones de un mes después y una de marzo de 2018. Societat Civil rememoró hace una semana en un acto la manifestaciones de 2017.

Bajo un mar de banderas españolas y de corazónes tricolores -con los colores de la bandera española, la catalana y de la Unión Europea-, la marcha transcurre sin incidentes y con vivas al Rey y a la Guardia Civill y gritos de Puigdemont, a prisión o ¿Dónde están los CDR?". La manifestación la ha convocado también este año el colectivo Cataluña suma, que agrupa a un ramillete de colectivos españolistas y contrarios a la independencia. El nombre es el mismo que registró el PP para aunar a todas las fuerzas. Tocados con barretina, los miembros del grupo se dieron a conocer en la Diada del 11 de Septiembre durante la ofrenda floral al monumento Rafael Casanova. Sus coordinadores son Carlos Portales y Enrique Parellada, que también es portavoz de Tabarnia, la entidad que se ha caricaturizado al procés. Societat Civil no se integrará en la plataforma.

Parellada ha defendido la creación de esa coordinadora para que las pequeñas entidades no queden dispersas. Fernando Sánchez Costa, presidente de Societat Civil, ha contrapuesto que ese espacio ya lo representan. El también exdiputado edl PP ha realizado un llamamiento a la serenidad y ha pedido que las previsibles protestas no deben desbordarse ni alterar el día a día de los ciudadanos. contra la sentencia no alteren la convivencia. "Si hay un clima de insurrección volveremos a plantar cara", ha dicho.