Desplegan una nueva pancarta junto al Ayuntamiento de Girona en apoyo a los presos

A raíz de la notificación de la Junta Electoral de Zona (JEZ) que obligaba a retirar la pancarta con la leyenda “Libertad presos políticos” de la fachada del Ayuntamiento de Girona en 48 horas, antes de las siete de la mañana de este miércoles el cartel ha desaparecido del balcón del edificio. No obstante poco después una grúa ha empezado a trabajar en la plaza y una nueva pancarta, en la que se pide además la libertad de los “exiliados”, ha quedado colgada atravesando la plaza del Vi, donde se ubica el Consistorio, sujeta de un lado a un edificio que pertenece al Obispado de Girona y del otro, en la acera de enfrente del Ayuntamiento, a una finca particular. Fuentes municipales han asegurado que no tienen ninguna vinculación con esta acción.

La alcaldesa de Girona, Marta Madrenas, anunció este martes que tras el requerimiento de la JEZ descolgaría la pancarta cuando se cumpliera el plazo (a las 09.15 de este miércoles), y se mostró confiada en que ciudadanía encontraría otros métodos para reivindicar la libertad de los presos independentistas en la plaça del Vi, símbolo de la voluntad de la ciudadanía.

Además, sostuvo que no se quedaría de brazos cruzados después de la orden de la JEZ que se refería de manera genérica a "símbolos y pancartas" a la hora de mandar que se retiraran. Así, entiende que mientras dure el proceso electoral no puede colgar nada en la fachada del consistorio, tampoco la pancarta con el lema “Libertad de expresión” que estuvo colgada en la fachada desde antes de las generales del 28-A y hasta después de las municipales, y que nadie denunció. Por ello, anunció la presentación de un recurso ante la Junta Electoral en el que pedirá explícitamente que pongan "por escrito" que también se prohíbe la pancarta en favor de la libertad de expresión. Si no es así y se permite, se volverá a colgar, como ya se ha hecho en procesos electorales anteriores.

Por su parte, la Intersindical-CSC se ha comprometido a exhibir diariamente a las puertas del consistorio gerundense entre las 12:00 y las 12:10 la pancarta de “Libertad presos políticos” que no permiten colgar en el balcón.