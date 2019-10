Neus Català ya tiene su calle en París

No son más que un centenar de metros de zona peatonal en un bulevar de denso tráfico, pero Neus Català seguro que estaría encantada con el paseo en París que, desde ayer, lleva el nombre de la activista antifascista española, republicana, miembro de la resistencia francesa y superviviente del campo de concentración nazi de Ravensbrück, fallecida en abril a los 103 años. Una mujer “excepcional”, como coincidieron todos los asistentes al homenaje parisino, a quien la alcaldía de la capital francesa, ha otorgado la medalla Grand Vermeille, su máxima distinción.

La “Allée Neus Català” se inauguró ayer en presencia de su hija Margarita y con autoridades locales. También asistieron el conseller de Acción Exterior de la Generalitat, Alfred Bosch, y el diputado Joan Josep Nuet, y representantes de la embajada española, aunque no el embajador mismo, sino su consejero de Cultura, Roberto Varela. Está muy cerca del cementerio Père Lachaise donde reposan tantos republicanos españoles exiliados en Francia. Lo flanquea la calle Alexandre Dumas, autor de aventuras que palidecen ante lo vivido por Català, que es un símbolo de la lucha contra la esclavitud. Del otro extremo, corta el Paseo Neus Català la rue des Vignoles, donde está la sede de la CNT.

Por si fuera poco, el paseo dedicado a la activista que, como recordó su hija, luchó hasta el final de sus días por recuperar la memoria de “las compañeras que se quedaron en el campo y todos los republicanos españoles que desde el exilio o desde el interior de España lucharon por la libertad”, está flanqueado por sendos tramos dedicados a otras dos mujeres extraordinarias. A un lado, el Paseo Maria Doriath (1913- 2005), también española, comunista y miembro de la resistencia y del otro, el Maya Surduts (1937- 2016), militante feminista y antirracista, como reza la placa en el bulevar de Charonne, donde en 1962 murieron ocho manifestantes contra la guerra de Argelia, que rinde ahora también homenaje a Català.

“Anticolonialismo, feminismo, libertad, resistencia. Creo que Neus Català habría apreciado este símbolo fuerte”, dijo la teniente de alcalde de París para la memoria histórica, Catherine Vieu-Charnier. La alcaldesa, Anne Hidalgo, se ausentó por el ataque de un hombre que causó la muerte de cuatro policías el pasado jueves. Tras la renovación de toda la zona peatonal, estos paseos buscan convertirse en una especie de Ramblas, “unas Ramblas feministas y militantes”, acotó la alcaldesa del distrito 20 de París, Frédérique Calandra.

Francia y París forman parte fundamental de la azarosa biografía de Neus Català. Una entonces joven enfermera de 25 años llegó a Francia en 1939, durante la Retirada, a cargo de más de 180 niños a su cargo, conocidos como los Niños de Negrín. Tras la ocupación nazi de Francia, ingresa en la Resistencia junto a su primer marido, Albert Roger, a quien vería la última vez cuando, tras ser ambos detenidos por la Gestapo, en 1943, el tren que la llevaba a ella al campo de concentración de Ravensbrück se paró en una estación junto al que lo llevaba a él a Bergen-Belsen, donde moriría.

Català sí logró sobrevivir al horror nazi —como otras 77 españolas más, según los registros de la Amical de Ravensbrück que presidió durante años la propia Català— y dedicó el resto de su vida a asegurarse de que ese siniestro tramo de la historia europea y española no se olvidase. Sobre todo en momentos, subrayó este viernes Margarita Català, en que “la extrema derecha está levantando la cabeza” de nuevo. “Mi madre no hablaba para el pasado, hablaba para el futuro, para que el fascismo no vuelva”, explicó.

Muy cerca, dos mujeres asentían emocionadas. Marie-Christine Jené es hija de Monique Jené, o Braulia Cánovas, como se llamaba en realidad esta murciana que también pasó por Ravensbrück y luego por Bergen-Belsen. También estaba Marie-France Cabeza, hija de Angela Cabeza, nacida en España pero naturalizada —y luego desnaturalizada por el régimen de Pétain— francesa, igualmente internada en Ravensbrück por sus actividades en la resistencia francesa.

Mujeres fuertes, como Neus Català, que les dejaron una lección de vida a sus hijas, recordó Cabeza: “Nos enseñaron a batirnos y, sobre todo, a no doblegarnos jamás. Y a no bajar los ojos nunca”.