El comité de Povisa urge a la dirección a aclarar si está negociando la venta del hospital

El comité de empresa de Povisa ha reclamado una reunión urgente este lunes a la dirección del hospital después de que este fin de semana trascendiese que el Grupo Nosa Terra 21, propietario del complejo radicado en Vigo que cubre parte del área sanitaria para el Sergas, estaría a punto de cerrar un acuerdo de venta con Ribera Salud.

"Queremos una explicación", ha señalado la portavoz del comité de empresa, Chus Neira (CIG), quien además critica que los trabajadores se acabasen de enterar "por los medios de comunicación" de esta noticia de la que, sin embargo, tenían las "sospechas" de que podía ocurrir.

A pesar de que las diferentes organizaciones sindicales ya han hablado y han trasladado a Povisa la solicitud de reunión, "de momento" no han recibido una respuesta. "Nos parece increíble que el comité no esté informado de nada", ha afeado Neira, quien también ha achacado el "secretismo" de las negociaciones a que "no querrían problemas de ningún tipo".

En este contexto, la portavoz del comité de empresa ha manifestado sus dudas con "qué va a pasar después" de esa venta o "cuáles van a ser las condiciones" del personal. Entre estos asuntos que le "preocupan" sitúa también su temor a que "cada vez entren más entidades privadas a hacerse cargo de la sanidad".

Asimismo, ha relatado que "hace diez días" los sindicatos mantuvieron una reunión con el consejero delegado de Povisa en la que le preguntaron "si tenía pensado vender el hospital". "Se quedó serio, después dijo que no contestaba rumorologías y terminó diciendo un 'no' que nos dejó bastante preocupados", ha resumido Neira.

Este domingo, después de trascender que la venta a Ribera Salud -propiedad de la empresa norteamericana de seguros Centene Corporation- podría estar casi cerrada, fuentes de Povisa consultadas por Europa Press han admitido que se llevan a cabo estos diálogos "del mismo modo" que con otras entidades interesadas, por lo que todavía "no hay acuerdo".